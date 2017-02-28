На кузбасской шахте «Анжерская-Южная» начались беспорядки. Предприятие пытались захватить люди в масках.

Как сообщает SU, неизвестные проникли на территорию шахты и пытались похитить документы. Они ворвались в проходную, захватили её и поставили своих охранников. Взломали несколько компьютеров.

Сообщает, что на момент захвата под землёй находились около 80 шахтёров. Также на территорию предприятия не могли попасть около 400 сотрудников, которые приехали на смену.

Сотрудникам удалось связаться с руководство шахты, а те, в свою очередь обратились в правоохранительные органы, в том числе бойцов ОМОНа. К момент приезда сотрудников МВД злоумышленники покинули предприятие.

Конфликт возник из-за разногласий между конкурсными управляющими ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта «Анжерская-Южная» и ООО «НПО «Гидроуголь» и ООО «Блок N3 ш."Анжерская-Южная» (осуществляет добычу угля на шахте по договору подряда), сообщает издание.

В ходе инцидента никто из работников шахты не пострадал.