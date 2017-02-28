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В Кузбассе неизвестные в масках захватили шахту: на предприятие ввели силы МВД

Сегодня 10:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rblogger.ru

На кузбасской шахте «Анжерская-Южная» начались беспорядки. Предприятие пытались захватить люди в масках.

Как сообщает SU, неизвестные проникли на территорию шахты и пытались похитить документы. Они ворвались в проходную, захватили её и поставили своих охранников. Взломали несколько компьютеров.

Сообщает, что на момент захвата под землёй находились около 80 шахтёров. Также на территорию предприятия не могли попасть около 400 сотрудников, которые приехали на смену.

Сотрудникам удалось связаться с руководство шахты, а те, в свою очередь обратились в правоохранительные органы, в том числе бойцов ОМОНа. К момент приезда сотрудников МВД злоумышленники покинули предприятие.

Конфликт возник из-за разногласий между конкурсными управляющими ООО «Опытно-экспериментальный участок блок N2 шахта «Анжерская-Южная» и ООО «НПО «Гидроуголь» и ООО «Блок N3 ш."Анжерская-Южная» (осуществляет добычу угля на шахте по договору подряда), сообщает издание.

В ходе инцидента никто из работников шахты не пострадал.

Комментарии 12
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Андрей
4 0
А чего бы работники то пострадали,это терки начальников
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ника
18 0
ну как, в лихие 90 - е ничего не меняется
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Анонимный пользователь
3 0
Ничего удивительного, власть меняется в Кузбассе наверное поэтому такое и происходит
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ААА
5 0
Губернатора свидетелем для начала!
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жека
5 0
Люди знают, что судами в коррумпированности режиме правды не добьешься, поэтому и действуют старыми методами.
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Евгения
10 0
Сейчас Вести Кузбасс смотрела. Ни слова об этом. У них всё хорошо.
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ААА
1 0
Сейчас Вести Кузбасс смотрела. Ни слова об этом. У них всё хорошо.
щас определят козла-отпущения, свалят всё на него и сляпают сюжет!!
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хрен с горы
0 1
Губернатора свидетелем для начала!
А потом подельником или организатором
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гость
0 0
А документация им зачем?
Чтобы как Инскую отжать
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