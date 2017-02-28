Тулеев выделил Новокузнецку 30 миллинов на борьбу с подтоплениями.

Губернатор и глава Новокузнецка обсудили развитие города и подготовку к грядущему юбилею. Но помимо подготовки к грандиозному событию нужно помнить и о насущном. Например, каждую весну жители частного сектора сталкиваются с подтоплениями домов. Особо остро эта проблема стоит в Орджоникидзевском районе.

Это происходит из-за нарушения дренажной системы шахт, которые раньше находились в Новобайдаевке и Абашеве. Каждую весну грунтовые воды затапливают почти 10 000 частных домов, где проживают более 50 000 новокузнечан.

Городские власти, конечно, регулярно проводят работы по откачке грунтовых вод. Однако этот метод полностью проблему не решает.

Аман Тулеев принял решение выделить Новокузнецку 30 миллионов рублей на борьбу с подтоплениями. Муниципалитет получит средства в 2018 году. Их выделят из областного бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Планируется, что на эти деньги проведут в Орджоникидзевском районе ремонт инфраструктуры шахтных водоотливов, что обеспечит более эффективное водоотведение.