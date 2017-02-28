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Проблему с подтоплениями в Новокузнецке решат в следующем году

Сегодня 11:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Informburo.kz

Тулеев выделил Новокузнецку 30 миллинов на борьбу с подтоплениями.

Губернатор и глава Новокузнецка обсудили развитие города и подготовку к грядущему юбилею. Но помимо подготовки к грандиозному событию нужно помнить и о насущном. Например, каждую весну жители частного сектора сталкиваются с подтоплениями домов. Особо остро эта проблема стоит в Орджоникидзевском районе.

Это происходит из-за нарушения дренажной системы шахт, которые раньше находились в Новобайдаевке и Абашеве. Каждую весну грунтовые воды затапливают почти 10 000 частных домов, где проживают более 50 000 новокузнечан.

Городские власти, конечно, регулярно проводят работы по откачке грунтовых вод. Однако этот метод полностью проблему не решает.

Аман Тулеев принял решение выделить Новокузнецку 30 миллионов рублей на борьбу с подтоплениями. Муниципалитет получит средства в 2018 году. Их выделят из областного бюджета, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Планируется, что на эти деньги проведут в Орджоникидзевском районе ремонт инфраструктуры шахтных водоотливов, что обеспечит более эффективное водоотведение.

«400-летие Новокузнецка мы должны провести достойно, реальными делами», — подчеркнул губернатор.

Комментарии 4
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Тулеев старая Бабка
1 0
30 миллионов это не деньги для строительных работ, что то укреплять, куда то отводить.
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Татьяна
0 0
Хотелось-бы знать будут ли проводиться какие-либо работы в 2018 году по устранению наводнений в районе поселка Кульчаны? У нас каждую весну идет подтопление частных домов.
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Дон Хенаро 49719
0 0
30 миллионов это не деньги для строительных работ, что то укреплять, куда то отводить.
Да никто ничего укреплять не будет и строить...наймут бомжей пару десятков,дадут высокотехнологичные лопаты, ломы и тележки и заставят чистить то что есть за пузырь в день....а остальное Кузнецову и К пойдет в карман....
Ну это если не выберем другую власть на выборах 18 марта...все еще можно изменить)
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