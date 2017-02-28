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Пассажирам поезда «Новокузнецк-Новосибирск-Новокузнецк» подарят билеты в экзопарк

Сегодня 11:55
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"В мире бабочек"

В честь Дня матери «Кузбасс-пригород» запустил акцию для пассажиров.

Мамам с детьми до 16 лет, кто купит билеты на скорый поезд № 847/848 «Новокузнецк — Новосибирск — Новокузнецк», подарят пригласительные билеты в новосибирский экзопарк «В мире бабочек».

Для участия нужно купить билеты на поезд с 16 по 26 ноября. Пригласительные вручат уже в поезде.

Как ВашГород.ру сообщила маркетолог АО «Кузбасс-пригород» Ирина Батурина, акция действительна для обоих направлений — как из Новокузнецка в Новосибирск, так и в обратном.

Количество билетов ограничено, уточняют на сайте АО «Кузбасс-пригород».

В экзопарке «В мире бабочек» в Новосибирске есть тропические бабочки, змеи, пауки и так далее. Он находится в ТЦ «Флагман» на Вокзальной.

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