Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Глава Минздрава рассказала, что в России кампания по борьбе с опасной болезнью идёт полным ходом. В частности разработаны две новые вакцины простив туберкулёза.
«В России в настоящее время успешно завершается первый этап клинических исследований новой рекомбинантной бустерной вакцины для профилактики туберкулеза, которая сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ», — заявила Скворцова.
Как рассказала министр здравоохранения, вакцина уже прошла первые этап испытания и её высокая иммуногенность и безопасность подтверждены. Таким образом, если человек в детстве получил прививку БЦЖ, то новую вакцину можно поставить даже во взрослом возрасте. Дети же, скорее всего, если вакцину утвердят, будут получать привку с новым препаратом.
Эта вакцина уже вызвала интерес иностранных компаний. Некоторые из них уже подали заявки, на то, чтобы подключиться к следующей фазе испытаний вакцины.
Испытания второй вакцины только запланированы. Она, как предполагают специалисты, позволит бороться с туберкулёзом у животных.
«Запланированы клинические исследования и новой разработанной терапевтической вакцины, позволяющей у животных сократить сроки лечения туберкулеза и предотвратить реактивацию латентной формы инфекции», — сказала министр.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что смертность в России от туберкулёза существенно снизилась.
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