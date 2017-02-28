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Иван Ургант высмеял «кемеровскую рэп-школу»

Сегодня 11:00
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот видео

Известный телеведущий Иван Ургант пошутил над «кемеровской рэп-школой» в своей передаче «Вечерний Ургант».

Гостями выпуска стали актеры телесериала «Крылья империи» Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов, исполнившие в нём главные роли. Они стали участниками стихотворного баттла. Ургант называл слово, тематически связанное с сериалом, а артистам нужно было найти рифму. Григорий оказался в аутсайдерах с самого начала:

«Григорий, нормально, мы видим сейчас, как кемеровская рэп-школа за вас болеет», — пошутил телеведущий.

Ранее Иван Ургант уже не впервые упоминает кемеровчан, однажды он пошутил над мэром, писал ВашГород.ру. Кроме того, над городом Кемерово смеялся и другой известный юморист — Павел Воля.

Шутка на 23:05

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