Известный телеведущий Иван Ургант пошутил над «кемеровской рэп-школой» в своей передаче «Вечерний Ургант».

Гостями выпуска стали актеры телесериала «Крылья империи» Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов, исполнившие в нём главные роли. Они стали участниками стихотворного баттла. Ургант называл слово, тематически связанное с сериалом, а артистам нужно было найти рифму. Григорий оказался в аутсайдерах с самого начала:

«Григорий, нормально, мы видим сейчас, как кемеровская рэп-школа за вас болеет», — пошутил телеведущий.

Ранее Иван Ургант уже не впервые упоминает кемеровчан, однажды он пошутил над мэром, писал ВашГород.ру. Кроме того, над городом Кемерово смеялся и другой известный юморист — Павел Воля.

Шутка на 23:05