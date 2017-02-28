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В Новокузнецке выступит рок-группа «Моральный кодекс»

Сегодня 12:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
proconcert.ru

Новокузнечан зовут на концерт рокеров «Моральный кодекс».

Группа выступает у нас 1 декабря. Обещают публике лучшие хиты.

«Музыканты играют в стиле рока с элементами блюза, фанка, и джаза. По сути, этот коллектив является уникальным явлением на российской рок-сцене», — говорится в анонсе.

Концерт пройдёт в Новокузнецком драмтеатре, начало в 19:00. Билеты стоят от 1500 до 3500 рублей. Узнать подробности можно по телефону кассы учреждения 8-(3843)-74−30−43 или концертного агентства «Арт Плюс» 8-(3843)-33−08−71.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке скоро выступит музыкант Жека.



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