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Авто

В России создают автомобиль, управляемый силой мысли

Сегодня 12:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РГ

Учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского работают над первым в стране нейромобилем.

Водитель сможет управлять им силой мысли. Для этого специалисты разрабатывают систему регистрации сигналов головного мозга. Она получит информацию о состоянии человека и определит вариант движения, о котором подумал водитель. Дальше команды поступят в низкоуровневую систему управления исполнительными элементами машины.

Машина поступит в производство уже через три года и предназначена прежде всего для маломобильных граждан. Стоить нейромобиль будет 550 000−990 000 рублей. Для управления им понадобятся водительские права категории B, как и для другой легковушки.

Уникальную машину всерьёз настроены поставить на конвейер, пишет «Российская газета». Уже проработаны вопросы о сертификации нейромобиля. Её проведут по категории L7.

Полноразмерный макет авто представят 13 декабря на столичной выставке «Вузпромэкспо-2017».

Комментарии 4
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Дон Хенаро 49719
1 0
Стоить нейромобиль будет 550 000−990 000 рублей...и это для малоподвижных граждан?
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жека
1 0
Дон Хенаро:
Стоить нейромобиль будет 550 000−990 000 рублей...и это для малоподвижных граждан?
Да не будет в россии таких машин, это всё сказки для малообразованного населения))) сейчас и автолюбителей то додавят налогами, ценами на бензин и т.д..... и будет авто роскошью...но путин уже всё придумал, подписал указ что до разреза от населенного пункта было не меньше 500 метров, так что рабы должны по задумке ходить пешком... но не бесплатно ходить, а платить утилизационный сбор на обувь...
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ну, американцы тупые...
0 0
Предполагается, что в США, автомобиль, во избежание пробок, продаваться не будет...
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Ветер перемен...
0 0
О б....ь,учёные-инженеры, убейтесь бОшками об стену. Страна на гране развала,они мафынки на телепатии создают.
Лучше они создали бы киборга который спасёт Россию от всяких миллиардеров, эффективных манагеров и единорасов с их главарями.
}8-(
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