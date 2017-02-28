Учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского работают над первым в стране нейромобилем.

Водитель сможет управлять им силой мысли. Для этого специалисты разрабатывают систему регистрации сигналов головного мозга. Она получит информацию о состоянии человека и определит вариант движения, о котором подумал водитель. Дальше команды поступят в низкоуровневую систему управления исполнительными элементами машины.

Машина поступит в производство уже через три года и предназначена прежде всего для маломобильных граждан. Стоить нейромобиль будет 550 000−990 000 рублей. Для управления им понадобятся водительские права категории B, как и для другой легковушки.

Уникальную машину всерьёз настроены поставить на конвейер, пишет «Российская газета». Уже проработаны вопросы о сертификации нейромобиля. Её проведут по категории L7.

Полноразмерный макет авто представят 13 декабря на столичной выставке «Вузпромэкспо-2017».