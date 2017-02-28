Учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского работают над первым в стране нейромобилем.
Водитель сможет управлять им силой мысли. Для этого специалисты разрабатывают систему регистрации сигналов головного мозга. Она получит информацию о состоянии человека и определит вариант движения, о котором подумал водитель. Дальше команды поступят в низкоуровневую систему управления исполнительными элементами машины.
Машина поступит в производство уже через три года и предназначена прежде всего для маломобильных граждан. Стоить нейромобиль будет 550 000−990 000 рублей. Для управления им понадобятся водительские права категории B, как и для другой легковушки.
Уникальную машину всерьёз настроены поставить на конвейер, пишет «Российская газета». Уже проработаны вопросы о сертификации нейромобиля. Её проведут по категории L7.
Полноразмерный макет авто представят 13 декабря на столичной выставке «Вузпромэкспо-2017».
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Стоить нейромобиль будет 550 000−990 000 рублей...и это для малоподвижных граждан?
Лучше они создали бы киборга который спасёт Россию от всяких миллиардеров, эффективных манагеров и единорасов с их главарями.
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