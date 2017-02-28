Кузбассовцев приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Деньги для дела». Банк России проводит курс всех желающих 23 и 24 ноября.

Курс заинтересует тех, кто недавно начал свой бизнес, кто планирует открывать бизнес и уже успешным руководителям, говорится на сайте мероприятия. Участникам расскажут о незаметных с первого взгляда проблемах бизнеса, с которыми предприниматели могут столкнуться, о способах привлечения средств, как запускать краудфандинг и получать прибыль в государственных закупках. Кроме того, научат выбирать выгодные условия кредитов.

«Задай вопрос о финансах своего бизнеса в обсуждениях в наших группах в социальных сетях. Автор самого оригинального вопроса получит личную консультацию от основателя Wikimart и littlegentrys, Максима Фалдина», — приглашают организаторы.

В обучении участвуют бесплатно, знаниями поделятся эксперты финансового рынка. Участникам предоставят возможность задать вопрос и оперативно получить ответ специалиста.

Полная программа и форма регистрации в марафоне доступна по ссылке.