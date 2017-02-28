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«Что значит, нет бланков?»: кузбассовцы жалуются на работу МФЦ

Сегодня 13:50
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Prograzhdanstvo.ru

В редакцию ВашГород.ру обратилась новокузнечанка, которая не смогла получить загранпаспорт в одном из отделений МФЦ Новокузнецка.

«Значит, я пошла в МФЦ подавать документы на загранпаспорт старого образца, котрый выдаётся на 5 лет. А мне говорят — нет бланков, когда будут мы не знаем. Что значит, нет бланков? Почему их нет? И что делать людям?», — пожаловалась горожанка.

В МФЦ ВашГород.ру пояснили, что сейчас бланков для оформления паспортов старого образца в принципе нет в области. Именно по этой причине в отделениях многофункциональных центров не могут принять документы, поскольку пока услуга именно в отделениях оказана быть не может.

При этом такое решение приняли не сами многофункциональные центры, приказ пришёл из МВД. По словам руководителя МФЦ Новокузнецка Александры Шелковниковой, документы из-за отсутствие бланков не принимаются уже два месяца. А также руководитель напомнила, что организация только занимается приёмом документов, но не оказывает услугу. Поэтому по всем вопросам лучше обращаться в миграционную службу.

Официальный сайт новокузнецкого МФЦ это подтверждает.

«По поступившей от ГУ МВД по Кемеровской области информации, с 11 сентября 2017 года временно приостановлено оказание государственной услуги. О возобновлении предоставления услуги будет сообщено дополнительно,» — говорится на официальном сайте.

Биометрические паспорта, которые выдаются на 10 лет, можно по-прежнему оформить в отделениях ФМС.

Комментарии 5
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*
10 18
Бери паспорт нового образца.

И все. Проблема решена. Граждане довольные расходятся по домам.
Она бы еще дореволюционный паспорт Российкай Имперiи запросила.
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+
12 9
Бери паспорт нового образца.

И все. Проблема решена. Граждане довольные расходятся по домам.
Она бы еще дореволюционный паспорт Российкай Имперiи запросила.
человек возможно не богат, старого образца паспорт дешевле в 2 раза, возможно она собралась к родителям в украину и что ей теперь делать?не юморно про паспорт империи
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Артём 11236
4 16
на Украину, а не "в". и пишется с большой буквы
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Армянский коммунист
3 3
Артём:
на Украину, а не "в". и пишется с большой буквы
Вы не правы,пишется: в Армению,в Казахстан, в Украину,в любую страну.
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Артём 11236
0 0
нет это вы неправы,
это слово-исключение в русском языке, пишется на, а не "в"
Также есть подобные исключения с названиями островов-стран: на Филлипинах, на Кубе
русский - это мой родной язык и я вам говорю это как носитель языка

да, вы так и не ответили чей Крым

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