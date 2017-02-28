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ВашГород.ру устраивает семейные соревнования с ценными призами

Сегодня 14:10
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Читатели ВашГород.ру смогут выиграть ценные призы в семейном соревновании по катанию на санках.

И, конечно, получить массу удовольствия. Напомним, наше мероприятие «Снежные покатушки» пройдёт в субботу, 25 ноября, на Площади общественных мероприятий Центрального района. Мы приглашаем к участию семьи с ребятишками от 2 до 7 лет. Главная цель: первыми докатить малыша на санках до финиша.

Победители получат ценные призы (какие, расскажем на следующей неделе). Все остальные тоже не останутся без подарков.

Перед участием обязательно зарегистрируйтесь в форме. Внесите туда свои контакты. Важно: число участников ограничено, не затягивайте с заявкой.

С собой возьмите санки (тюбинги), а если своих нет, мы выдадим вам их при регистрации перед мероприятием. Не забудьте команду поддержки и хорошее настроение! Сбор участников в 12:30. Старт — в 13:00.

ВашГород.ру — знает весь город!

Комментарии 2
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тролль
8 0
это здорово. этоздорово. это очень хорошооооооо(с)
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Покупатель
3 0
О! Как раз в Хозцентре, кстати, дешевые ватрушки и ледянки.
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