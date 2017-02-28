Читатели ВашГород.ру смогут выиграть ценные призы в семейном соревновании по катанию на санках.

И, конечно, получить массу удовольствия. Напомним, наше мероприятие «Снежные покатушки» пройдёт в субботу, 25 ноября, на Площади общественных мероприятий Центрального района. Мы приглашаем к участию семьи с ребятишками от 2 до 7 лет. Главная цель: первыми докатить малыша на санках до финиша.

Победители получат ценные призы (какие, расскажем на следующей неделе). Все остальные тоже не останутся без подарков.

Перед участием обязательно зарегистрируйтесь в форме. Внесите туда свои контакты. Важно: число участников ограничено, не затягивайте с заявкой.

С собой возьмите санки (тюбинги), а если своих нет, мы выдадим вам их при регистрации перед мероприятием. Не забудьте команду поддержки и хорошее настроение! Сбор участников в 12:30. Старт — в 13:00.

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