Разрез «Берёзовский» продолжает двигаться вперёд и готовится приступить к разработке второй очереди угольного месторождения.

Вот уже на протяжении нескольких лет угольный разрез подбирается к селу Берёзово в Новокузнецком районе. Границы лицензионного участка разреза «Берёзовский» — Южный" обозначались на расстоянии 130 метров от села.

Жители жалуются на постоянные ночные работы, гул техники, рёв двигателей. Кто бы мог представить, что перспективное село Берёзово с дорогой и плодородной землёй перестанет жить и превратится в гетто Кузбасса, где страшно шить, а уехать оттуда нельзя, потому что никто твой дом не купит, даже за копейки.

На встрече с чиновниками администрации Новокузнецкого района, всё было как обычно: люди с гневом и горечью говорили о проблемах из-за угольного разреза, а чиновники и депутаты пожимали плечами, угольщики давали какие-то заверения, но многие собравшиеся жители эти ответы не слушали. Да и зачем? Ведь на протяжении уже нескольких лет комментарии должностных лиц не меняются, ну то есть как — лица меняются, а их слова нет.

Вот пример очень информативного и содержательного диалога между первым заместителем генерального директора ООО «Разрез «Берёзовский» Данилом Коротковым и местными жителями.

— У меня вопрос к представителю разреза. А по чьей вине 2 ноября произошёл оползень, о вине вашего разреза? Оползень в Матюшино. Не по вашей вине? Озеро засыпали и выставили охрану. Или назовите другой разрез, если не знаете, то вы Дмитрий Геннадьевич (Беспалов) должны знать информацию? Вопрос конкретны ваш разрез («Берёзовский») виновен? — По поводу этого, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. — Так, ваш или нет разрез скажите, да или нет? Чей отвал, отвал кому принадлежит? — Как только специализированная организация проведёт… — (перебивает) Кому принадлежит отвал? Почему уходите от ответа? У нас уже бесхозные отвалы появились?! — Так, следующий вопрос. — Ответа ещё нет, я не слышал ответ. Сначала ответьте, а потом следующий вопрос! Вы же сами предложили вопрос-ответ. Уважаемые, ответьте пожалуйста чей же это отвал? — Я же сказал, специализированная организация данного происшествия… — Отвал чей, ваш? Участок чей? Вы можете сказать правду? — (ответа было не слышно, но последующей реплике можно предположить, что он был утвердительным). -Значит по вашей вине, возможно, произошёл обвал.

Напомним, речь идёт про оползень горной породы, который произошёл в Новокузнецком районе рядом с «Берёзовским» разрезом. Техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.