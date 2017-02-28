Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Недвижимость и строительство

Люди обречены: разрез под Новокузнецком запускает вторую очередь

Сегодня 17:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Разрез «Берёзовский» продолжает двигаться вперёд и готовится приступить к разработке второй очереди угольного месторождения.

Вот уже на протяжении нескольких лет угольный разрез подбирается к селу Берёзово в Новокузнецком районе. Границы лицензионного участка разреза «Берёзовский» — Южный" обозначались на расстоянии 130 метров от села.

Жители жалуются на постоянные ночные работы, гул техники, рёв двигателей. Кто бы мог представить, что перспективное село Берёзово с дорогой и плодородной землёй перестанет жить и превратится в гетто Кузбасса, где страшно шить, а уехать оттуда нельзя, потому что никто твой дом не купит, даже за копейки.

На встрече с чиновниками администрации Новокузнецкого района, всё было как обычно: люди с гневом и горечью говорили о проблемах из-за угольного разреза, а чиновники и депутаты пожимали плечами, угольщики давали какие-то заверения, но многие собравшиеся жители эти ответы не слушали. Да и зачем? Ведь на протяжении уже нескольких лет комментарии должностных лиц не меняются, ну то есть как — лица меняются, а их слова нет.

Вот пример очень информативного и содержательного диалога между первым заместителем генерального директора ООО «Разрез «Берёзовский» Данилом Коротковым и местными жителями.

— У меня вопрос к представителю разреза. А по чьей вине 2 ноября произошёл оползень, о вине вашего разреза? Оползень в Матюшино. Не по вашей вине? Озеро засыпали и выставили охрану. Или назовите другой разрез, если не знаете, то вы Дмитрий Геннадьевич (Беспалов) должны знать информацию? Вопрос конкретны ваш разрез («Берёзовский») виновен?

— По поводу этого, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

— Так, ваш или нет разрез скажите, да или нет? Чей отвал, отвал кому принадлежит?

— Как только специализированная организация проведёт…

 (перебивает) Кому принадлежит отвал? Почему уходите от ответа? У нас уже бесхозные отвалы появились?!

— Так, следующий вопрос.

— Ответа ещё нет, я не слышал ответ. Сначала ответьте, а потом следующий вопрос! Вы же сами предложили вопрос-ответ. Уважаемые, ответьте пожалуйста чей же это отвал?

— Я же сказал, специализированная организация данного происшествия…

— Отвал чей, ваш? Участок чей? Вы можете сказать правду?

 (ответа было не слышно, но последующей реплике можно предположить, что он был утвердительным).

-Значит по вашей вине, возможно, произошёл обвал.

Напомним, речь идёт про оползень горной породы, который произошёл в Новокузнецком районе рядом с «Берёзовским» разрезом. Техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.

Ваши объявления

+добавить свое
Комментарии 22
Добавить комментарий
аватар
углекоп
5 8
это здорово. это здорово. это очень хорошооооооо(с)
ответить
аватар
Игорь
9 4
А что там страшно шить??? Может все таки жить. Перед публикацией проверяйте на ошибки все-таки.
ответить
аватар
Сталин
18 0
Любить по Русски 1,2 . Посмотрите этот фильм и поступите так же. Если не поможет-то за вилы пора браться
ответить
аватар
Читатель
14 1
А меня вот район ферросплавного и алюминиевого заводов напрягает, как в газовую камеру въезжаешь там. Почему это никого не волнует?
ответить
аватар
Горожанин
1 0
Любить по Русски 1,2 . Посмотрите этот фильм и поступите так же. Если не поможет-то за вилы пора браться
Да. По другому не получается.Надо что-то делать.
ответить
аватар
Горожанин
6 1
А меня вот район ферросплавного и алюминиевого заводов напрягает, как в газовую камеру въезжаешь там. Почему это никого не волнует?
Так там всегда так было.
ответить
аватар
жека
8 0
и опять из народа пришло меньшинство)))) а где остальные? а остальные бухают, валяются в грязи и им хорошо....только вместе, народ сила.
ответить
аватар
жека
5 0
А меня вот район ферросплавного и алюминиевого заводов напрягает, как в газовую камеру въезжаешь там. Почему это никого не волнует?
все бухают, валяются в грязи и им хорошо...народ молчит, значит доволен)))
ответить
аватар
новокузнечагин
8 0
а чего вы с ними разговариваете то?
это уже бесполезно и вредно
им же не жить в этой зоне бедствия
а остановить нельзя, ведь тогда где нибудь будет плакать олигархенок, ведь ему не подарят новый порше
так что терпите, вас тут ни кто не держить
ответить
аватар
Миша
4 0
Любить по Русски 1,2 . Посмотрите этот фильм и поступите так же. Если не поможет-то за вилы пора браться
Пытался разобраться в этом бардаке, нашёл Указ №314
9 марта 2004 года, там в п.2г:
"под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ;"
То есть, имущество государства указом президента передано федеральным министрам в собственность, то есть с правами владения, распоряжения и пользования.
Министерство природных ресурсов передаёт (или продаёт) в частные руки часть объектов, а дальше п.3 Указа: "Установить, что федеральное министерство: в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации;"
Министр уже не при делах, частный собственник объекта приобрёл права распоряжения владения и пользования с целью получения личной выгоды. Защита коллективных прав граждан фактически запрещена - пикеты протеста лишь одиночные, митинги и демонстрации ограничены законами, идти на диалог с гражданами власть категорически отказывается, от ответственности перед избирателями сами себя освободили. Все мирные инициативы граждан исчерпаны. Что остаётся?
ответить
аватар
Ярослав
3 0
Любить по Русски 1,2 . Посмотрите этот фильм и поступите так же. Если не поможет-то за вилы пора браться
Так давно пора. Но вилами не обойдётесь, это раз, финансирование надо - это два, спецснаряжение и принадлежности надо это три, организоваться штатно надо - это четыре..... а вы как были вило тугие так и не способны оранизоваться, при этом несёте деньги разводилам, гадалкам, мощенникам и т.д куда несёте, тем же упырям паразитам, куда входит всё, к чему так привыкли...... а с вилами ничего не сделаешь, каждый так думает, и выйти и обсудить сброситься не получается. Нагнули народ - молчит, значит можно гнуть дальше, скоро из квартир выкинут и не моргнут...
ответить
аватар
Ярослав
2 0
все бухают, валяются в грязи и им хорошо...народ молчит, значит доволен)))
Вот и я про то же. Какой народ - такова и власть. Всем нормально, бизнес умер, а врать не мешки ворочить, Проект с москвы холдинга Сельхозстроя спустили, половину уже сметно разворовали, а подпрядчику копейки подписали, думают на дурака пролезет, за такую з/п никто ехать строить не хочет.... смешно, и таких схем полно. Люди - народ ЛОХИ инертные апполитичные лохи, у которых уже отобрали право слова, льготы, компенсации при девальвации рубля, кинули банки всех, запретили использовать наличность, раестовывают счета, арестовывают банк карты по долгам приставы.... - и.д. подопытные кролики не жалуются.... в Богдаде всё нормально
ответить
аватар
Ми
2 4
А до этого жили и гул техники не мешал, и все нравилось....
ответить
аватар
как то так
0 0
Любить по Русски 1,2 . Посмотрите этот фильм и поступите так же. Если не поможет-то за вилы пора браться
Надо Джигурду сюда пригласить,он им покажет где раки зимуют!
ответить
аватар
Василий
0 0
Так давно пора. Но вилами не обойдётесь, это раз, финансирование надо - это два, спецснаряжение и принадлежности надо это три, организоваться штатно надо - это четыре..... а вы как были вило тугие так и не способны оранизоваться, при этом несёте деньги разводилам, гадалкам, мощенникам и т.д куда несёте, тем же упырям паразитам, куда входит всё, к чему так привыкли...... а с вилами ничего не сделаешь, каждый так думает, и выйти и обсудить сброситься не получается. Нагнули народ - молчит, значит можно гнуть дальше, скоро из квартир выкинут и не моргнут...
Вы такие ,вы тупые, Вы молчите.А кто ТЫ? Или только здесь умён и протестуешь? А на счёт ферросплавного и алюминиевого молчите,так как сперва заводы были построены,а только потом вокруг дома.Экология ясно ,что не а высоком уровне.Но рядом не взрывают и нет оползней.
ответить
аватар
Работал на Березовском
11 0
В 2011 году они срывали поселок Маганак в Прокопе
И один местный житель написал Тулееву письмо под названием "Нашествие чудовищ". Надоело ему экскаваторы из окна смотреть.
Так потом на разрезе всем работникам это письмо рассылалось по сети, чтобы все ржали над этим человеком...
Вот такое издевательство
ответить
аватар
Дед Федул
2 0
В 41-ом, когда пришли оккупанты, партизаны пускали под откос их поезда и взрывали мосты.
ответить
аватар
Хзщшг
3 0
и опять из народа пришло меньшинство)))) а где остальные? а остальные бухают, валяются в грязи и им хорошо....только вместе, народ сила.
А часть жителей деревни рады разрезу, халявному углю, который не горит, деревенская пьянь, вряд ли вообще соображает, что происходит, благодаря продающим спирт и притупляющим сознание.
ответить
аватар
Читатель
0 0
В 2011 году они срывали поселок Маганак в Прокопе
И один местный житель написал Тулееву письмо под названием "Нашествие чудовищ". Надоело ему экскаваторы из окна смотреть.
Так потом на разрезе всем работникам это письмо рассылалось по сети, чтобы все ржали над этим человеком...
Вот такое издевательство
Тоже читал это письмо, но там Дед реально необычно написал.
А насчёт второй очереди проекты людям показывали в том же 2011 году, при мне было. Но они не сильно восприняли эту информацию
ответить
аватар
Миша
1 0
В 41-ом, когда пришли оккупанты, партизаны пускали под откос их поезда и взрывали мосты.
Было дело. А полицаи их отлавливали и сдавали оккупантам. Тут недавно заметка была об ограничении приёма новых полицаев - помнят некоторые, что в 1917 г. Красная Армия сформировалась из царской армии. Генералы сбежали, а у большинства солдат и офицеров не было запасной Родины.
ответить
аватар
Горожанин
1 0
В 41-ом, когда пришли оккупанты, партизаны пускали под откос их поезда и взрывали мосты.
Намёк понятен
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ