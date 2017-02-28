Разрез «Берёзовский» продолжает двигаться вперёд и готовится приступить к разработке второй очереди угольного месторождения.
Вот уже на протяжении нескольких лет угольный разрез подбирается к селу Берёзово в Новокузнецком районе. Границы лицензионного участка разреза «Берёзовский» — Южный" обозначались на расстоянии 130 метров от села.
Жители жалуются на постоянные ночные работы, гул техники, рёв двигателей. Кто бы мог представить, что перспективное село Берёзово с дорогой и плодородной землёй перестанет жить и превратится в гетто Кузбасса, где страшно шить, а уехать оттуда нельзя, потому что никто твой дом не купит, даже за копейки.
На встрече с чиновниками администрации Новокузнецкого района, всё было как обычно: люди с гневом и горечью говорили о проблемах из-за угольного разреза, а чиновники и депутаты пожимали плечами, угольщики давали какие-то заверения, но многие собравшиеся жители эти ответы не слушали. Да и зачем? Ведь на протяжении уже нескольких лет комментарии должностных лиц не меняются, ну то есть как — лица меняются, а их слова нет.
Вот пример очень информативного и содержательного диалога между первым заместителем генерального директора ООО «Разрез «Берёзовский» Данилом Коротковым и местными жителями.
— У меня вопрос к представителю разреза. А по чьей вине 2 ноября произошёл оползень, о вине вашего разреза? Оползень в Матюшино. Не по вашей вине? Озеро засыпали и выставили охрану. Или назовите другой разрез, если не знаете, то вы Дмитрий Геннадьевич (Беспалов) должны знать информацию? Вопрос конкретны ваш разрез («Берёзовский») виновен?
— По поводу этого, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
— Так, ваш или нет разрез скажите, да или нет? Чей отвал, отвал кому принадлежит?
— Как только специализированная организация проведёт…
— (перебивает) Кому принадлежит отвал? Почему уходите от ответа? У нас уже бесхозные отвалы появились?!
— Так, следующий вопрос.
— Ответа ещё нет, я не слышал ответ. Сначала ответьте, а потом следующий вопрос! Вы же сами предложили вопрос-ответ. Уважаемые, ответьте пожалуйста чей же это отвал?
— Я же сказал, специализированная организация данного происшествия…
— Отвал чей, ваш? Участок чей? Вы можете сказать правду?
— (ответа было не слышно, но последующей реплике можно предположить, что он был утвердительным).
-Значит по вашей вине, возможно, произошёл обвал.
Напомним, речь идёт про оползень горной породы, который произошёл в Новокузнецком районе рядом с «Берёзовским» разрезом. Техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.
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это уже бесполезно и вредно
им же не жить в этой зоне бедствия
а остановить нельзя, ведь тогда где нибудь будет плакать олигархенок, ведь ему не подарят новый порше
так что терпите, вас тут ни кто не держить
9 марта 2004 года, там в п.2г:
"под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ;"
То есть, имущество государства указом президента передано федеральным министрам в собственность, то есть с правами владения, распоряжения и пользования.
Министерство природных ресурсов передаёт (или продаёт) в частные руки часть объектов, а дальше п.3 Указа: "Установить, что федеральное министерство: в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации;"
Министр уже не при делах, частный собственник объекта приобрёл права распоряжения владения и пользования с целью получения личной выгоды. Защита коллективных прав граждан фактически запрещена - пикеты протеста лишь одиночные, митинги и демонстрации ограничены законами, идти на диалог с гражданами власть категорически отказывается, от ответственности перед избирателями сами себя освободили. Все мирные инициативы граждан исчерпаны. Что остаётся?
И один местный житель написал Тулееву письмо под названием "Нашествие чудовищ". Надоело ему экскаваторы из окна смотреть.
Так потом на разрезе всем работникам это письмо рассылалось по сети, чтобы все ржали над этим человеком...
Вот такое издевательство
И один местный житель написал Тулееву письмо под названием "Нашествие чудовищ". Надоело ему экскаваторы из окна смотреть.
Так потом на разрезе всем работникам это письмо рассылалось по сети, чтобы все ржали над этим человеком...
Вот такое издевательство
А насчёт второй очереди проекты людям показывали в том же 2011 году, при мне было. Но они не сильно восприняли эту информацию