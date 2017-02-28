Популярный ведущий обрушился с критикой на всероссийский чемпионат по чтению с новосибирскими корнями. Стиллавину не понравилось название.

Свой праведный гнев ведущий изложил в аккаунтах в соцсетях. О самом чемпионате он узнал впервые — читатели прислали ему ссылку. По словам Стиллавина, название «Открой рот» вызывает лишь пошлые ассоциации, и для литературного конкурса никак не подходит.

«Назвать литературный конкурс словосочетанием „Открой рот“ — это значит нагло продемонстрировать прикладное, коммерческое и оттого пошлое отношение к чтению. Представляется лишь образ бесцеремонного врача или, на худой конец, размалёванная яркой помадой похотливая женская пасть. <…> Странно, что до сих пор никто не посмел объяснить хозяевам конкурса, насколько далеки они от литературы, на которой, судя по всему, делают неплохие деньги», — заявил Сергей Стиллавин.

Пользователи в комментариях в инстаграме Стиллавина вступились за конкурс. Читатели уверяли, что название вполне оправдано, а сексуальный подтекст видит только сам ведущий, и это его личные проблемы.

«Кажется, просто от зависти такой пост родился. Гениальное название гениального чемпионата, который проходит по частной инициативе практически одного человека, совершенно бесплатно в почти 120 городах страны», korney_ivanovich_tula.

«А как вам название книги „В рот круглый год“ Ники Белоцерковской. Не режет слух? Или наоборот вызывает зверский аппетит?», Gilkoelizaveta.

«Вы странные вещи пишете, господа. Пардон, и дамы. Я, как участник сего чемпионата, в таких-то годах, могу заявить, что мероприятие это замечательнейшее и вполне культурное. А если вам режет слух название, то, может, дело в вас самих?», smirnovanton1010.

«Открой рот», матч всех звёзд. Новосибирск

Основатель чемпионата Михаил Фаустов в своём аккаунте «ВКонтакте» ответил Стиллавину и напомнил, что проект — некоммерческий:

«Популярный человек по имени Сергей Стиллавин взрезал себе слух „Открой ротом“. Мало того что обозвал чемпионат по чтению Открой рот „конкурсом“. Это нехорошо, но простительно, дык ещё и поучать бросился. Да я ужасно далек от литературы, в отличие от человека с простой русской фамилией Стиллавин. Он-то, в отличие от меня, очень хорошо знает, что такое торговать селёдкой или сбывать ковролин, а также отлично умеет считать деньги в чужих карманах».

Напомним, Михаил Фаустов, уроженец Новокузнецка, основал фестиваль в 2011 году в Новосибирске. С тех пор соревнования по «Открой роту» проходят по всей стране, а раз в год участники съезжаются на матч всех звёзд в Новосибирск.

Недавно Фаустов приезжал на родину в рамках чемпионата — интервью с ним читайте здесь.