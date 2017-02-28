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Сергей Стиллавин раскритиковал «пошлый» чемпионат России «Открой рот»

Сегодня 14:35
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infovoronezh.ru, vk.com

Популярный ведущий обрушился с критикой на всероссийский чемпионат по чтению с новосибирскими корнями. Стиллавину не понравилось название.

Свой праведный гнев ведущий изложил в аккаунтах в соцсетях. О самом чемпионате он узнал впервые — читатели прислали ему ссылку. По словам Стиллавина, название «Открой рот» вызывает лишь пошлые ассоциации, и для литературного конкурса никак не подходит.

«Назвать литературный конкурс словосочетанием „Открой рот“ — это значит нагло продемонстрировать прикладное, коммерческое и оттого пошлое отношение к чтению. Представляется лишь образ бесцеремонного врача или, на худой конец, размалёванная яркой помадой похотливая женская пасть. <…> Странно, что до сих пор никто не посмел объяснить хозяевам конкурса, насколько далеки они от литературы, на которой, судя по всему, делают неплохие деньги», — заявил Сергей Стиллавин.

Пользователи в комментариях в инстаграме Стиллавина вступились за конкурс. Читатели уверяли, что название вполне оправдано, а сексуальный подтекст видит только сам ведущий, и это его личные проблемы.

«Кажется, просто от зависти такой пост родился. Гениальное название гениального чемпионата, который проходит по частной инициативе практически одного человека, совершенно бесплатно в почти 120 городах страны», korney_ivanovich_tula.

«А как вам название книги „В рот круглый год“ Ники Белоцерковской. Не режет слух? Или наоборот вызывает зверский аппетит?», Gilkoelizaveta.

«Вы странные вещи пишете, господа. Пардон, и дамы. Я, как участник сего чемпионата, в таких-то годах, могу заявить, что мероприятие это замечательнейшее и вполне культурное. А если вам режет слух название, то, может, дело в вас самих?», smirnovanton1010.

«Открой рот», матч всех звёзд. Новосибирск

Основатель чемпионата Михаил Фаустов в своём аккаунте «ВКонтакте» ответил Стиллавину и напомнил, что проект — некоммерческий:

«Популярный человек по имени Сергей Стиллавин взрезал себе слух „Открой ротом“. Мало того что обозвал чемпионат по чтению Открой рот „конкурсом“. Это нехорошо, но простительно, дык ещё и поучать бросился. Да я ужасно далек от литературы, в отличие от человека с простой русской фамилией Стиллавин. Он-то, в отличие от меня, очень хорошо знает, что такое торговать селёдкой или сбывать ковролин, а также отлично умеет считать деньги в чужих карманах».

Напомним, Михаил Фаустов, уроженец Новокузнецка, основал фестиваль в 2011 году в Новосибирске. С тех пор соревнования по «Открой роту» проходят по всей стране, а раз в год участники съезжаются на матч всех звёзд в Новосибирск.

Недавно Фаустов приезжал на родину в рамках чемпионата — интервью с ним читайте здесь.

Комментарии 13
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рот
2 1
это здорово. это здорово. это очень хорошооооооо(с)
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Лю
3 0
Так Хаустов или Фаустов всё-таки? Давеча пообщалась с ним. Осадочек остался. Вот прям кажется, что правильная эмблема за спиной у него на фото. Можно сказать, что лозунг по жизни.
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Рулон Обоев
2 1
Стиллавина раньше уважал, точнее их дуэт, когда он еще с Гендосом Бачинским тележил. После того как Гендос отошел в мир иной, Сережу укусила звездная болезнь. Сегодня Сережа ссаный ватник топящий за путлера и димасика. Он и сам у себя на педерачах не стесняется хайпить и опускаться до пошлостей, а тут видете ли начал строить из себя невинность и высказывать свои латентные желания. Отпеска :-)
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Анонимный пользователь
1 2
вот у кого что болит, это точно. У меня даже мысли не возникло, когда узнала про чемпионат. Я почему-то сразу подумала не про пошлоту, а про вызов, мол открыть рот - сказать что-то дерзкое, заявить о себе, осмелиться.

Михаил, так держать, вы крутой!
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МФ
0 1
Так Хаустов или Фаустов всё-таки? Давеча пообщалась с ним. Осадочек остался. Вот прям кажется, что правильная эмблема за спиной у него на фото. Можно сказать, что лозунг по жизни.
вилки-то нашлись?
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Лю
2 1
вилки-то нашлись?
Михаил, вы меня не удивили) Ничего доброго и приличного я от вас и не ожидала.
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МФ
0 0
Михаил, вы меня не удивили) Ничего доброго и приличного я от вас и не ожидала.
стиллавин, перелогинься!
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\\\
0 1
Стиллавина раньше уважал, точнее их дуэт, когда он еще с Гендосом Бачинским тележил. После того как Гендос отошел в мир иной, Сережу укусила звездная болезнь. Сегодня Сережа ссаный ватник топящий за путлера и димасика. Он и сам у себя на педерачах не стесняется хайпить и опускаться до пошлостей, а тут видете ли начал строить из себя невинность и высказывать свои латентные желания. Отпеска :-)
У тебя всё идёт как по маслу, и только потом выясняется, что это был
вазелин.
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Николай
2 1
Прав Стиллавин. Удивительно, что кто - то не видит ничего предосудительного в названии упомянутого фестиваля. В этом названии явная провокационная пошлая двусмысленность, которую некоторые комментаторы не замечают по причине невежества или узколобия. А уважаемый организатор сего мероприятия очевидно не смог придумать нормального недвусмысленного названия, ясно характеризующего этот фестиваль. Так он проявляет свою так называемую коммерческую креативность. И напрасно, господа, защищаете его. Включите голову и откройте глаза
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Антон
2 0
А наш земляк оказался с пошло - мерзким душком. Ещё неумело и криво оправдывается.
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*
0 2
Прав Стиллавин. Удивительно, что кто - то не видит ничего предосудительного в названии упомянутого фестиваля. В этом названии явная провокационная пошлая двусмысленность, которую некоторые комментаторы не замечают по причине невежества или узколобия. А уважаемый организатор сего мероприятия очевидно не смог придумать нормального недвусмысленного названия, ясно характеризующего этот фестиваль. Так он проявляет свою так называемую коммерческую креативность. И напрасно, господа, защищаете его. Включите голову и откройте глаза
Ну да ну да, дожили. Уже небо неприлично называть голубым. Открой рот из той же оперы. У кого что болит
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*
0 0
Хочется добавить, может быть название фестиваля и не самое красивое, но то что не пошлое, это факт.
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