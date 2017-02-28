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Названы самые опасные для туристов страны в 2018 году

Сегодня 14:45
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Медицинская сервисная компания International SOS рассказала, в каких странах туристов ждёт опасность в 2018 году.

Карту опубликовали на сайте компании и в твиттере. Страны в ней поделены по уровню опасности и обозначены цветом: низкий риск — зелёный, средний — жёлтый, высокий — оранжевый, крайне высокий — красный.

Дополнительная категория — быстро изменяющийся риск (коричневый цвет). Именно к ней и отнесли Россию. А ещё Китай, Казахстан, Бразилию, Аргентину, Индию и так далее.

Самыми опасными компания назвала Сирию, Ливию, Мали, Афганистан, Йемен, Сомали. А вот наиболее низкий риск ждёт туристов в Канаде, США, Австралии, Финляндии, Норвегии и Исландии.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, самые опасные страны для путешествий по мнению туристов — Турция, Израиль, Египет и Тунис.

Напомним, самым привлекательным для туризма городом в мире в 2017 году назвали Гонконг. А самой красивой страной назвали Шотландию.

Комментарии 3
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Provi
1 0
Ой, как интересно! А что это за места коричневым обозначены - никак отхожие? Судя по тому что расположены ниже очень опасных - дело плохо. И перевод страшный "быстро развивающийся переменный риск"! Жуть.
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жека
1 0
Ой, как интересно! А что это за места коричневым обозначены - никак отхожие? Судя по тому что расположены ниже очень опасных - дело плохо. И перевод страшный "быстро развивающийся переменный риск"! Жуть.
Это не жуть, это просто *опа...
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Бывший Школьник
5 0
Нет такой страны- Шотландия. Учите географию, Жертвы ЕГ.
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