Каждый год организации, убирающие снег, сталкиваются с одной и той же проблемой — припаркованные автомобили.
Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, за последнюю неделю в Кемеровской области выпало примерно 150% от декадной нормы осадков.
В связи с этим на дорогах и во дворах Новокузнецка идёт постоянная уборка снега. Но только качественно этот процесс выполнен быть не может. По одной простой причине, «подснежники» мешают уборке.
В УДКХиБ пояснили, что из-за припаркованных на обочине или в карманах машин снегоуборочная техника вынуждена объезжать неестественные препятствия. Это усложняет и процесс уборки дорог и последующий выезд этих авто. Не говоря уже о том, что нарастающий снежный барьер съедает часть дороги и сужает полосу для движения.
В ведомстве обратились к новокузнечанам с просьбой не парковать ночью свои машины вдоль центральных дорог, особенно если речь идёт о длительной стоянке. Ведь уборка осуществляется преимущественно в ночные часы.
«Если же вы заметили, что коммунальщики начали убирать парковку, примыкающую к проезжей части, то просим своевременно перепарковать свое транспортное средство для эффективной расчистки парковочного кармана», — добавили в Управлении дорожно-коммунального хозяйства.
А в ГАИ напомнили, что водителям необходимо соблюдать требования знаков, запрещающих парковку, так как машину могут эвакуировать. Водителю грозит штраф — 1500 рублей, кроме того, придётся оплачивать штраф-стоянку.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что трудности при уборке снега возникают и в Кемерове.
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