Сеть магазинов Sunlight закрывает некоторые магазины в Новокузнецке и Кемерове.

В Новокузнецке больше не будет магазина в «Сити Молле», говорится на сайте компании. Обещают скидки в 20% на товар по полной цене. Также на многие категории действуют скидки 30%, 50%, 70% и 90%. Можно воспользоваться спецпредложением при покупке серебра и акционных украшений из золота.

В Кемерове точку уберут из ТЦ «Лапландия» — соответствующие смс-сообщения получили читательницы ВашГород.ру из столицы Кузбасса.

«Три по цене два на всё золото!» — говорится в рассылке.

По телефону горячей линии Sunlight ВашГород.ру сообщили, что узнать точную информацию о закрытии тех или иных магазинов можно только по смс-рассылке. Представитель компании во «ВКонтакте» также сослался на смс-сообщения и более подробно ситуацию не прокомментировал.

Без украшений кузбассовцы не останутся: помимо закрывающихся, в Новокузнецке работает ещё один салон компании. В Кемерове их останется два.