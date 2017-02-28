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В Новокузнецке и Кемерове закрываются магазины ювелирной сети: объявлены большие скидки

Сегодня 15:25
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vse-sekrety.com

Сеть магазинов Sunlight закрывает некоторые магазины в Новокузнецке и Кемерове.

В Новокузнецке больше не будет магазина в «Сити Молле», говорится на сайте компании. Обещают скидки в 20% на товар по полной цене. Также на многие категории действуют скидки 30%, 50%, 70% и 90%. Можно воспользоваться спецпредложением при покупке серебра и акционных украшений из золота.

В Кемерове точку уберут из ТЦ «Лапландия» — соответствующие смс-сообщения получили читательницы ВашГород.ру из столицы Кузбасса.

«Три по цене два на всё золото!» — говорится в рассылке.

По телефону горячей линии Sunlight ВашГород.ру сообщили, что узнать точную информацию о закрытии тех или иных магазинов можно только по смс-рассылке. Представитель компании во «ВКонтакте» также сослался на смс-сообщения и более подробно ситуацию не прокомментировал.

Без украшений кузбассовцы не останутся: помимо закрывающихся, в Новокузнецке работает ещё один салон компании. В Кемерове их останется два.

Комментарии 5
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новокузнечагин
9 0
этож какие у них наценки при таких скидках?
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Горожанин
7 0
этож какие у них наценки при таких скидках?
А золото ли это?
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\\\
3 1
А золото ли это?
Конечно "золото", самой высшей пробы из Турции!!!!!!
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Dbrnjh
3 1
Дебильным "патриотам" теперь не до украшений, все заработанное на горшок идет
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