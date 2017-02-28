Сотрудники полиции просят помощи в розыске пропавшей.
В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 16-летняя Екатерина Олейник пропала два дня назад.
Девушка вышла из дома в Новокузнецке около 19 часов 15 ноября. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: длинные светлые волосы, худощавое телосложение, рост 160 сантиметров.
Одета в чёрный пуховик, серые джинсы, чёрные сапоги. Не шее серый шарф.
Всех, кто знает о местонахождении Екатерины или располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-(3843)-72−20−75, 72−20−73 или 02.
Именно ваш звонок может помочь в поиске!
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.