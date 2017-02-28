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В Новокузнецке пропала школьница

Сегодня 17:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
42.мвд.рф

Сотрудники полиции просят помощи в розыске пропавшей.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 16-летняя Екатерина Олейник пропала два дня назад.

Девушка вышла из дома в Новокузнецке около 19 часов 15 ноября. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: длинные светлые волосы, худощавое телосложение, рост 160 сантиметров.

Одета в чёрный пуховик, серые джинсы, чёрные сапоги. Не шее серый шарф.

Всех, кто знает о местонахождении Екатерины или располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-(3843)-72−20−75, 72−20−73 или 02.

Именно ваш звонок может помочь в поиске!

Комментарии 3
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алекс
0 3
Смотрите, не хенаро ни жеки тут нет, делайте выводы господа.....
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больше точек
0 2
Смотрите, не хенаро ни жеки тут нет, делайте выводы господа.....
Митрич тоже потерялся...........................
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Армянский коммунист
1 0
Смотрите, не хенаро ни жеки тут нет, делайте выводы господа.....
Деньги на интернете закончились.
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