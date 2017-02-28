В редакцию сайта ВашГород.ру поступают обращения от возмущённых жителей Дальнего Куйбышева, в квартирах которых холодно.

«Это безобразие, рапортуют о том, что Новокузнецк готов к отопительному сезону, а на самом деле отопление вроде бы и есть, но температура в квартирах в лучшем случае едва достигает 18. Хотя за отопление мы платим по полной!», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин Артём.

По неподтвержденной информации, подача тепла ограничена из-за недостатков запасов угля на котельной, которая отапливает Дальнее Куйбышево. Такая плачевная ситуация вынудила горожанина выйти на площадь возле здания администрации Новокузнецка с одиночным пикетом.

«В Детских садах, школах и квартирах холодно. Люди замерзают. В некоторых квартирах температура доходит до 11 градусов, требуем восстановить подачу тепла в дома жителей Дальнего Куйбышева в полном объёме», — рассказал ВашГород.ру Денис Щедрин.

В администрации Новокузнецка нам сообщили, что идёт регулировка температурного режима. В связи с этим возможно снижение комнатных температур в некоторых многоквартирных домах города. В настоящее время создана и работает комиссия, которая рассматривает все поступающие жалобы и выходит на замеры температуры в многоквартирные дома.

В случае низкой комнатной температуры гражданин вправе обратиться в Новокузнецкое отделение Государственной жилищной инспекции Кемеровской области (ул. Энтузиастов, 9, тел. 740−143,740−147). Также работают горячии линии по теплу.

Интересно, а будет ли произведён перерасчёт для граждан, которые вынуждены были получать некачественную услугу.