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Жители района Новокузнецка замёрзли в своих квартирах

Сегодня 15:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию сайта ВашГород.ру поступают обращения от возмущённых жителей Дальнего Куйбышева, в квартирах которых холодно.

«Это безобразие, рапортуют о том, что Новокузнецк готов к отопительному сезону, а на самом деле отопление вроде бы и есть, но температура в квартирах в лучшем случае едва достигает 18. Хотя за отопление мы платим по полной!», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин Артём.

По неподтвержденной информации, подача тепла ограничена из-за недостатков запасов угля на котельной, которая отапливает Дальнее Куйбышево. Такая плачевная ситуация вынудила горожанина выйти на площадь возле здания администрации Новокузнецка с одиночным пикетом.

«В Детских садах, школах и квартирах холодно. Люди замерзают. В некоторых квартирах температура доходит до 11 градусов, требуем восстановить подачу тепла в дома жителей Дальнего Куйбышева в полном объёме», — рассказал ВашГород.ру Денис Щедрин.

В администрации Новокузнецка нам сообщили, что идёт регулировка температурного режима. В связи с этим возможно снижение комнатных температур в некоторых многоквартирных домах города. В настоящее время создана и работает комиссия, которая рассматривает все поступающие жалобы и выходит на замеры температуры в многоквартирные дома.

В случае низкой комнатной температуры гражданин вправе обратиться в Новокузнецкое отделение Государственной жилищной инспекции Кемеровской области (ул. Энтузиастов, 9, тел. 740−143,740−147). Также работают горячии линии по теплу.

Интересно, а будет ли произведён перерасчёт для граждан, которые вынуждены были получать некачественную услугу.

Комментарии 9
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123™
10 0
Уголек весь идет нашим партнерам за доллары. Ну какие могут запасы, вы о чем? )))))))))))
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123™
6 0
Да и не только уголек, но и нефть и газ. А свои пусть дровами топят, тайга большая, полит-зэков после митингов тоже хватает. Продержимся и без денег ))))))
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жека
2 0
Все мерзнут и всем нравится, вышел один человек, да в администрации сейчас во всё город ржут: перераспределяют тепловую энергию они...и все готовы потерпеть... вот он менталитет раба...
ответить
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\\\
0 18
За сколько наняли этого дешевого уродца!!!!!!!!!!
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ника
2 0
За сколько наняли этого дешевого уродца!!!!!!!!!!
пока жкх будет находится в частных руках будет хуже с каждым годом пока все не рухнет
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аватар
ААА
5 0
Администрация, очнитесь, аууууу!!! О какой регулировке вы говорите??? Уже не знают как отмазаться, ироды!!!
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аватар
///
2 0
За сколько наняли этого дешевого уродца!!!!!!!!!!
Так ты у него и спроси. Он в отличие от тебя, звездобола, лица не прячет.
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аватар
Горожанин
1 0
Все мерзнут и всем нравится, вышел один человек, да в администрации сейчас во всё город ржут: перераспределяют тепловую энергию они...и все готовы потерпеть... вот он менталитет раба...
Разрешён только одиночный пикет. Вдвоём уже нельзя.
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