Кемеровчане сняли на видео загоревшийся автобус. Поломка произошла на маршруте № 91.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автобус загорелся во время поездки, в салоне находились пассажиры. Сначала заметили дым, потом кто-то закричал «Выходите, там пожар!», тогда люди начали покидать неисправный транспорт.

Водитель нашёл очаг возгорания и попытался применить огнетушитель, однако тот не сработал. В итоге огонь потушили водой.

Что именно загорелось в автобусе, неизвестно. ЧП произошло на ФПК, у перекрёстка улицы Тухачевского и проспекта химиков.

Напомним, накануне губернатор Аман Тулеев поручил проверить исправность весь пассажирский транспорт после участившихся случаев возгорания, писал ВашГород.ру.