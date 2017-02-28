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В Кемерове загорелся автобус с людьми

Сегодня 15:49
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
genevalunch.com

Кемеровчане сняли на видео загоревшийся автобус. Поломка произошла на маршруте № 91.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автобус загорелся во время поездки, в салоне находились пассажиры. Сначала заметили дым, потом кто-то закричал «Выходите, там пожар!», тогда люди начали покидать неисправный транспорт.

Водитель нашёл очаг возгорания и попытался применить огнетушитель, однако тот не сработал. В итоге огонь потушили водой.

Что именно загорелось в автобусе, неизвестно. ЧП произошло на ФПК, у перекрёстка улицы Тухачевского и проспекта химиков.

Напомним, накануне губернатор Аман Тулеев поручил проверить исправность весь пассажирский транспорт после участившихся случаев возгорания, писал ВашГород.ру.

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