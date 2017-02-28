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Россияне смогут взять кредит на учёбу

Сегодня 16:55
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В России возобновят образовательные кредиты.

Они станут доступны уже осенью 2018 года. Об этом на встрече со студентами рассказала глава Министерства образования и науки Ольга Васильева. Сейчас вопрос урегулируют Министерство финансов и Министерство экономического развития, пишет «РИА Новости».

Образовательные кредиты с господдержкой выдавали в России с 2010 года. «Сбербанк» выдавал займ на сумму до 100% стоимости обучения сроком на весь период плюс 10 лет под 7,5%. В январе 2017 года кредиты временно заморозили, добавляет издание. Это произошло из-за оптимизации госпрограммы.

Ранее россиянам, берущим льготные автокредиты, пообещали послабления. А Центробанк снизил ключевую ставку, из-за чего займы в банках подешевеют.

Как уже сообщал ВашГород.ру, российские банки начнут оценивать заёмщиков по платежам за ЖКУ. Также в расчёт попадут справки о судимости.



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