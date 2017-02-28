Жители одного из домов в Новокузнецке буквально утопают в мусоре.

Несколько дней назад мусорные контейнеры, которые располагались возле дома по улице Ленина, 48 бесследно пропали.

Как рассказывают жильцы, раньше контейнеров было несколько, сейчас же остался только один. Конечно, его наличие жильцов не спасает. Поэтому рядом с ним образовалась настоящая свалка.

Жители, конечно, возмущены. Однако в администрации Кузнецкого районе рассказали, что до такого беспредела довела беспечность самих жильцов.

«Обслуживанием дома № 48 на улице Ленина занималась управляющая компания „Капитал-Строй“. Некоторое время назад организация отказалась от своих обязательств из-за низкой платёжеспособности жителей. Поскольку контейнеры были закуплены на собственные средства компании, они были вывезены», — пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кузнецкого района Сергей Горбунов Novokuznetsk.su.

Как рассказали в ведомстве, если жители хотят, чтобы в их дворе вновь появился порядок, им необходимо прийти к единому мнению и выбрать управляющую компанию, которая возьмет на себя обязательства решить эту проблему.

Ну, а пока жители думают, количество мусора продолжает расти.