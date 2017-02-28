В кемеровских пабликах появилось поразившее горожан видео разгрузки машины «Почты России».

Посылки из машины вышвыривали в окно-приёмник, не заботясь о сохранности груза. Некоторые посылки не долетели в окно и упали на снег.

Уточняется, что кадры сделаны на улице Веры Волошиной, 33. В комментариях под видео появился представитель «Почты России» под ником Дмитрий Маркин, который спросил, где это произошло и когда.

Отметим, что покупатели интернет-магазинов нередко жалуются на испорченный товар: разбитое стекло, сломанные детали, помятые открытки и так далее. При этом представители «Почты России» вину не признают и ссылаются на недостаточно прочную упаковку товара. Кроме того, посылки часто теряются.

«А потом на китайцев бочку катят, типа, они поломанную технику отправляют. На самом деле это работники почты жонглировать учатся посылками», — высказалась Елена Большакова.

Сейчас «Почта России» готовит официальный ответ по поводу случившегося.