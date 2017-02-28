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Новокузнечан удивило большое число уток на Абушке

Сегодня 17:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Уточки на Абушке каждый год радуют новокузнечан. Но этой осенью их стало намного больше, заметил местный житель.

«Откуда столько уток стало? Климат поменялся или, может, чище стало? Птиц прям много», — написал в редакцию новокузнечанин Илья С.

Тот факт, что птиц стало заметно больше, нам подтвердила доцент кафедры географии, геологии и методики преподавания НФИ КемГУ Оксана Андреева.

«Конечно, уток должно быть больше. Ведь у них появилось потомство. Условия благоприятные: Аба не замерзает; корма достаточно — люди регулярно подкармливают. Вот все птицы и остались на реке», — прокомментировала ВашГород.ру Оксана Андреева.

При этом мониторинг числа птиц в городе не вели, добавила собеседница.

Впрочем, в январе 2016 года число уточек определили. Ребята из городской станции юных натуралистов считали птиц от улицы Ноградская до первой бани. Всего получили 360 особей, пишет Novokuznetsk.su.

Ранее ВашГород.ру публиковал фоторепортаж утиной прогулки у кинотеатра «Октябрь».

Комментарии 6
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алекс
6 2
Меня тоже удивило, но больше меня удивила утка с надписью на грудке ваш город ру так что все главные удивления ещё впереди)
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я
2 0
в Новобайдаевке посчитайте, возле Ленты их прикармливают.
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алекс
1 0
А кстати, уточка с надписью ваш город ру тебя не признали ин. агентом в нашей великой России????
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Володя Пукин
4 4
А эти уточки съедобны?
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lex
0 1
А эти уточки съедобны?
Мутанты....
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Димон!
2 1
А эти уточки съедобны?
Конечно Вова, пенсии поднимать им не нужно на Хлеб кормить уток у них есть ЖИРУЮТ СВОЛОЧИ!
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