«Почта России» прокомментировала появившееся накануне скандальное видео с процессом разгрузки машины с посылками.

Напомним, на кадрах видно, как из грузовика вышвыривают посылки в окно почтового отделения, не заботясь о сохранности содержимого коробок. Часть мелких пакетов уронили на снег, писал ВашГород.ру.

«Руководство УФПС Кемеровской области в настоящее время проводит служебную проверку. По её результатам будет определена вина конкретных сотрудников и применены соответствующие меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения», — прокомментировали корреспонденту ВашГород.ру в «Почте России».

Уточняется, что руководство примет меры для профилактики подобных происшествий.