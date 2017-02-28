«Почта России» прокомментировала появившееся накануне скандальное видео с процессом разгрузки машины с посылками.
Напомним, на кадрах видно, как из грузовика вышвыривают посылки в окно почтового отделения, не заботясь о сохранности содержимого коробок. Часть мелких пакетов уронили на снег, писал ВашГород.ру.
«Руководство УФПС Кемеровской области в настоящее время проводит служебную проверку. По её результатам будет определена вина конкретных сотрудников и применены соответствующие меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения», — прокомментировали корреспонденту ВашГород.ру в «Почте России».
Уточняется, что руководство примет меры для профилактики подобных происшествий.
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