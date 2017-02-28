Госдума приняла в третьем, последнем чтении законопроект о чёрном списке пассажиров авиакомпаний. В него войдут те, кто нарушал порядок при перелётах.

Перевозчики вправе запретить таким пассажирам летать в течение года своими рейсами, сообщает ТАСС. Кроме того, командир самолёта сможет передать нарушителя правоохранительным органам.

Авиадебоширу должны письменно сообщить о включении в чёрный список. Попавший в ЧС может оспорить решение в суде.

Уточняется, в некоторых случаях человек из чёрного списка всё-таки сможет совершить перелёт. Например, если это единственный способ перевозки при депортации, либо если человек сопровождает пассажира с инвалидностью или летит на похороны родственника. Для этого нужно предоставить документальное подтверждение.