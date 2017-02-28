Самой популярной формой обучения для детей до семи лет считают детские сады и пришкольные группы полного дня.

Оказалось, что мест в садах и группах, в которые можно отдать детей на весь день, хватает только для 83% детей-дошкольников, сообщили кемеровские депутаты. В подобных организациях воспитывают 30,3 тысячи малышей: 171 детский сад, два отделения гимназий № 1 и № 42, а также восемь пришкольных групп. Кроме того, есть негосударственный садик РЖД и 49 частных детсадов для малышей до трёх лет.

«Выход один — как можно более активно развивать вариативные формы в действующих ДОУ, учреждениях социальной сферы и негосударственных учреждениях», — считают специалисты.

Самой современной и мобильной формой назвали группу на 1−4 часа в день без питания и сончаса.