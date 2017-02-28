Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В кемеровских детсадах не хватает мест — депутаты

Сегодня 10:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sbguide.ru

Самой популярной формой обучения для детей до семи лет считают детские сады и пришкольные группы полного дня.

Оказалось, что мест в садах и группах, в которые можно отдать детей на весь день, хватает только для 83% детей-дошкольников, сообщили кемеровские депутаты. В подобных организациях воспитывают 30,3 тысячи малышей: 171 детский сад, два отделения гимназий № 1 и № 42, а также восемь пришкольных групп. Кроме того, есть негосударственный садик РЖД и 49 частных детсадов для малышей до трёх лет.

«Выход один — как можно более активно развивать вариативные формы в действующих ДОУ, учреждениях социальной сферы и негосударственных учреждениях», — считают специалисты.

Самой современной и мобильной формой назвали группу на 1−4 часа в день без питания и сончаса.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ