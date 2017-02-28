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Перелёт из Новосибирска в Москву оказался дешевле плацкарта

Сегодня 11:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kursktv.ru

В ходе расследования ФАС узнала, что на ряде маршрутов совершить перелёт оказалось дешевле, чем доехать в плацкарте.

В других случаях цены практически одинаковые, сообщили в ФАС России. Однако при незначительной разнице перелёт сильно сэкономит время в пути, кроме того, на самолёте передвигаться гораздо комфортнее.

При проверке сравнивали цены авиабилетов компании «Победа» и цены РЖД. Так, перелёт по маршруту «Москва — Новосибирск» стоит 4000 рублей и занимает четыре часа. При этом цена нефирменного плацкарта — 4100−4300 рублей, фирменного — 6500 рублей, дорога занимает двое суток.

«Провозные ёмкости не загружены большую часть года. В 2010 году РЖД перевозила в плацкарте 75 миллионов пассажиров, а в 2017 году на 14 миллионов меньше. Только за 2016 год и только авиакомпания „Победа“ забрала 4 миллиона пассажиров», — сообщил замруководителя ведомства Александр Редько.

Сейчас на сайте РЖД говорится, что 18 ноября билеты в плацкарт из Кемерова в столицу продаются по цене от 4282 рубля. Время в пути — двое суток и семь часов. Из Новокузнецка в Москву билеты ощутимо дешевле — от 2846 рублей, время дороги — двое с половиной суток.

На самолёте в столицу авиакомпанией «Победа» можно улететь из Новосибирска, из Кемерова и Новокузнецка полёты не совершают. Ближайшая свободная дата — 19 ноября, цена билета с пересадкой в Екатеринбурге — 5998 рублей, прямой рейс стоит 7499 рублей.

Ранее ВашГород.ру писал, что РЖД приостановила продажу билетов в плацкарт, однако с 17 ноября под угрозой штрафа компания вновь начала продажу билетов на 2018 год.

Комментарии 6
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50&#162;
21 0
дык надо понимать. якунинская ржд - мафиозная структура. семейка как пилила там ********* так и пилит. шубохранитель ушел в тень, но схемы никуда не делись.
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Витя
5 0
Без своего друга Окурка, Якунин ничего из себя не представляет. Вагонный парк РЖД принадлежит одной из дочерей Окурка.
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бычёк
6 0
К Агафье Карповне-подешевле БУДЕТ..и ХЛОПОТ по-меньше..)))))))
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С.
0 1
Ездили в этом году в начале сентября в Адлер, в конце-назад. Назад ехали 22-го сентября из Адлера.Поезд БИТКОМ! Из Адлера ехали 22 вагона, шесть прицепных было, по пути отцепляли. В Тюмени, в Омске.
Очень много семей с ребятишками от года. Туда-обратно.
Видимо, дешевле было из Томска группе товарищей с маленьким мальчиком 1,5 лет ехать поездом, чем самолетом.
Согласна, что РЖД вообще охренели с ценами. Но сказать, что поезда полупустые - фигня! На разных полустанках по стране встречались со встречными поездами различных направлений. И Новый Уренгой, и пр. и пр. Народу не пробиться купить у тетенек-бабушек горячий обед, всякие рыбки, носочки-варежки, шали. А как на обратном пути уходили яблоки! Я лично привезла домой откуда-то из Татарстана ведро отменных домашних яблок за 100 р.
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Анонимный пользователь
1 0
Ездили в этом году в начале сентября в Адлер, в конце-назад. Назад ехали 22-го сентября из Адлера.Поезд БИТКОМ! Из Адлера ехали 22 вагона, шесть прицепных было, по пути отцепляли. В Тюмени, в Омске.
Очень много семей с ребятишками от года. Туда-обратно.
Видимо, дешевле было из Томска группе товарищей с маленьким мальчиком 1,5 лет ехать поездом, чем самолетом.
Согласна, что РЖД вообще охренели с ценами. Но сказать, что поезда полупустые - фигня! На разных полустанках по стране встречались со встречными поездами различных направлений. И Новый Уренгой, и пр. и пр. Народу не пробиться купить у тетенек-бабушек горячий обед, всякие рыбки, носочки-варежки, шали. А как на обратном пути уходили яблоки! Я лично привезла домой откуда-то из Татарстана ведро отменных домашних яблок за 100 р.
Просто есть очень увесистая часть населения, которые не доверяют, боятся самолетов. Пожалуй это единственная надежда РЖД...
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нет, господа,
0 0
тут, скорее, не зажиревшие железнодорожники, тут демпинг от, почему-то тоже обвиняемых в зажратости, авиаперевозчиков.
На чем, в свое время, погорели и Трансаэро и Вим-авиа.
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