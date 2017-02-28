В ходе расследования ФАС узнала, что на ряде маршрутов совершить перелёт оказалось дешевле, чем доехать в плацкарте.

В других случаях цены практически одинаковые, сообщили в ФАС России. Однако при незначительной разнице перелёт сильно сэкономит время в пути, кроме того, на самолёте передвигаться гораздо комфортнее.

При проверке сравнивали цены авиабилетов компании «Победа» и цены РЖД. Так, перелёт по маршруту «Москва — Новосибирск» стоит 4000 рублей и занимает четыре часа. При этом цена нефирменного плацкарта — 4100−4300 рублей, фирменного — 6500 рублей, дорога занимает двое суток.

«Провозные ёмкости не загружены большую часть года. В 2010 году РЖД перевозила в плацкарте 75 миллионов пассажиров, а в 2017 году на 14 миллионов меньше. Только за 2016 год и только авиакомпания „Победа“ забрала 4 миллиона пассажиров», — сообщил замруководителя ведомства Александр Редько.

Сейчас на сайте РЖД говорится, что 18 ноября билеты в плацкарт из Кемерова в столицу продаются по цене от 4282 рубля. Время в пути — двое суток и семь часов. Из Новокузнецка в Москву билеты ощутимо дешевле — от 2846 рублей, время дороги — двое с половиной суток.

На самолёте в столицу авиакомпанией «Победа» можно улететь из Новосибирска, из Кемерова и Новокузнецка полёты не совершают. Ближайшая свободная дата — 19 ноября, цена билета с пересадкой в Екатеринбурге — 5998 рублей, прямой рейс стоит 7499 рублей.

Ранее ВашГород.ру писал, что РЖД приостановила продажу билетов в плацкарт, однако с 17 ноября под угрозой штрафа компания вновь начала продажу билетов на 2018 год.