Кузбасс вошёл в десятку регионов-лидеров по темпам развития культуры
Сегодня 12:50
Кузбасс оказался в топ-10 регионов по темпам развития культуры.
Соответствующий диплом начальнику кузбасского департамента культуры и национальной политики Ларисе Зауэрвайн вручила замминистра культуры России Алла Манилова, сообщили областные власти.
Регионы оценивали по критериям, разработанным министерством культуры и экспертами. В число таких показателей вошло качество услуг горожанам.
В Кемеровской области работают почти две тысячи культурных учреждений: библиотеки, театры, музеи и так далее. В сфере культуры работают около 15 тысяч человек.
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Ага..к ферромарганцеву заводику поддащить "темпам развития культуры"....Во..ДЕЛО..)))))))))))))))))))))))
Ага..к ферромарганцеву заводику поддащить "темпам развития культуры"....Во..ДЕЛО..)))))))))))))))))))))))
А так с культурой полный порядок!))))))))))