Кузбасс оказался в топ-10 регионов по темпам развития культуры.

Соответствующий диплом начальнику кузбасского департамента культуры и национальной политики Ларисе Зауэрвайн вручила замминистра культуры России Алла Манилова, сообщили областные власти.

Регионы оценивали по критериям, разработанным министерством культуры и экспертами. В число таких показателей вошло качество услуг горожанам.

В Кемеровской области работают почти две тысячи культурных учреждений: библиотеки, театры, музеи и так далее. В сфере культуры работают около 15 тысяч человек.