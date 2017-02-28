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Кузбасс вошёл в десятку регионов-лидеров по темпам развития культуры

Сегодня 12:50
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pozdravimov.ru

Кузбасс оказался в топ-10 регионов по темпам развития культуры.

Соответствующий диплом начальнику кузбасского департамента культуры и национальной политики Ларисе Зауэрвайн вручила замминистра культуры России Алла Манилова, сообщили областные власти.

Регионы оценивали по критериям, разработанным министерством культуры и экспертами. В число таких показателей вошло качество услуг горожанам.

В Кемеровской области работают почти две тысячи культурных учреждений: библиотеки, театры, музеи и так далее. В сфере культуры работают около 15 тысяч человек.

Комментарии 7
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Анна
26 0
У нас в стране есть ещё один Кузбасс ?!? Там и зарплаты поднимают , и экология улучшается , и культура повышается .... только где он находится ....
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...
1 0
У нас в стране есть ещё один Кузбасс ?!? Там и зарплаты поднимают , и экология улучшается , и культура повышается .... только где он находится ....
Где, сырьевой придаток и НАХОДИТСЯ..???-в ****..
Ага..к ферромарганцеву заводику поддащить "темпам развития культуры"....Во..ДЕЛО..)))))))))))))))))))))))
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\\\
0 2
Где, сырьевой придаток и НАХОДИТСЯ..???-в ****..
Ага..к ферромарганцеву заводику поддащить "темпам развития культуры"....Во..ДЕЛО..)))))))))))))))))))))))
Мозг состоит на 80% из жидкости, и мало того, что у тебя она тормозная, так ее ещё конкретно не долили.
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Апанас
1 1
Всю жизнь живу в Кузбассе - про культуру не слыхал - это что за слово?
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..
3 0
Как и ожидалось - комменты от критиканов. Сходите хоть раз в жизни в театр что-ли..
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хожу регулярно в театр и в музеи тоже
0 0
министерство культуры далеко от нас и оно не видит, что основная масса населения Новокузнецка деградирует, мат в общественных местах, пивнушки на каждом шагу и т.п.
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КузГТУшник =)))
0 0
Жаль суда нельзя ролики вставлять!))) Как бомжи друг у друга отсасывали на улице в Кузне))))
А так с культурой полный порядок!))))))))))
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