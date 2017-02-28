Госдума отклонила в первом чтении проект закона о госрегулировании цен на продовольствие. Документ предлагал ограничивать торговые надбавки.

Депутаты предлагали разрешить правительству устанавливать максимальный размер надбавок на продукты первой необходимости, пишут «Известия».

Одновременно руководство регионов хотели наделить правом составить собственный список продуктов, на которые установят предельный уровень надбавок, но этот перечень не может оказаться больше правительственного.

По мнению правительства, такое регулирование стоит применят в крайних случаях, иначе магазины начнут компенсировать разницу за счёт увеличения цен на другие продукты. Кроме того, может начаться дефицит продуктов с отрегулированными ценами.