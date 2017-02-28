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Госдума не разрешила регулировать наценки на продукты

Сегодня 14:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
altai.kz

Госдума отклонила в первом чтении проект закона о госрегулировании цен на продовольствие. Документ предлагал ограничивать торговые надбавки.

Депутаты предлагали разрешить правительству устанавливать максимальный размер надбавок на продукты первой необходимости, пишут «Известия».

Одновременно руководство регионов хотели наделить правом составить собственный список продуктов, на которые установят предельный уровень надбавок, но этот перечень не может оказаться больше правительственного.

По мнению правительства, такое регулирование стоит применят в крайних случаях, иначе магазины начнут компенсировать разницу за счёт увеличения цен на другие продукты. Кроме того, может начаться дефицит продуктов с отрегулированными ценами.

Комментарии 8
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Прохожий
3 1
Путлеру и его холуям .Готовтесь.Не успеете убежать,рука не дрогнет
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\\\
0 6
Путлеру и его холуям .Готовтесь.Не успеете убежать,рука не дрогнет
Не украшайте комментарии своей писаниной! Писайте, пожалуйста, где-нибудь подальше!
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Прохожий
2 4
Вы есть путинский холуй?Народ Россиии Вас возможно не поддержит!
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Пенсионер
10 1
Ничего хорошего от ГД не ждал, не жду и не буду ждать!
Не те люди там сидят, да и люди ли?
Какие то мутанты!
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жека
3 0
Ничего хорошего от ГД не ждал, не жду и не буду ждать!
Не те люди там сидят, да и люди ли?
Какие то мутанты!
Какие мутанты, обычные ставленники запада... для развала и разворовывания страны.
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поразительная прозорливость
1 0
Какие мутанты, обычные ставленники запада... для развала и разворовывания страны.
в Вовкиной госдуре сидят ставленники запада.
Это что же получается, сам царь тоже, того, это самое?
Получается 86% поддерживают развал и разворовывание?
Л - логика.
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местный-2
0 0
"Депутаты предлагали разрешить правительству устанавливать максимальный размер надбавок на продукты первой необходимости"
________
Спасибо....посмеялся.
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