Назван последний адрес, по которому откроется супермаркет «Лента» в Кемерове. Ранее ВашГород.ру писал, где появится ещё шесть точек.

Последняя торговая точка расположится на месте «Холидей Классик» на бульваре Строителей, 28, пишет «Сибдепо». Остальные супермаркеты

Магазины откроют весной следующего года, до этого времени в торговых точках будут проводить ремонт — помещения приведут к стандартам сети.

Напомним, всего «Лента» выкупит 22 супермаркета у группы «Холидей» во всей Сибири, писал ВашГород.ру.