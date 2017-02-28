Кемеровский торговый центр закрыт уже второй день из-за отключения света.

«По независящим от нас обстоятельствам мы временно не работаем. Как только будут устранены неполадки, мы обязательно сообщим», — говорится в группе ТЦ «ВКонтакте».

Администраторы надеются, что работа «Зимней вишни» возобновится уже сегодня. Тем, кто купил билеты в кино, но не попал на сеанс из-за отключения электричества, предложат другой сеанс или вернут деньги.

По какой причине в ТЦ выключился свет, неизвестно.