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Кемеровский торговый центр не работает уже второй день

Сегодня 15:00
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ufavesti.ru

Кемеровский торговый центр закрыт уже второй день из-за отключения света.

«По независящим от нас обстоятельствам мы временно не работаем. Как только будут устранены неполадки, мы обязательно сообщим», — говорится в группе ТЦ «ВКонтакте».

Администраторы надеются, что работа «Зимней вишни» возобновится уже сегодня. Тем, кто купил билеты в кино, но не попал на сеанс из-за отключения электричества, предложат другой сеанс или вернут деньги.

По какой причине в ТЦ выключился свет, неизвестно.

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