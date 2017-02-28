В школе № 96 города Ростов-на-Дону заметили туалеты для «элитных» учеников.

Ребята сообщили, что в школе появились классы с буквой «э». Родители платят по семь тысяч рублей каждый месяц, чтобы их детей туда приняли, пишет «Блокнот». В целом к школьникам из «э"-классов относятся лучше, чем к другим ребятам. Им выдают хорошие учебники и даже выделили этаж школы. Теперь единственный нормальный туалет работает только для «элитных детей».

По словам одного из «обычных» ребят, на переменах толпы школьников вынуждены стоять в очереди в туалет с дыркой в полу.

В школе редакции «Блокнота» не стали комментировать ситуацию из-за сильной занятости руководства.