Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Ростове возмущены появлением туалета для «элитных» детей

Сегодня 17:50
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
perejit-lubov.online

В школе № 96 города Ростов-на-Дону заметили туалеты для «элитных» учеников.

Ребята сообщили, что в школе появились классы с буквой «э». Родители платят по семь тысяч рублей каждый месяц, чтобы их детей туда приняли, пишет «Блокнот». В целом к школьникам из «э"-классов относятся лучше, чем к другим ребятам. Им выдают хорошие учебники и даже выделили этаж школы. Теперь единственный нормальный туалет работает только для «элитных детей».

По словам одного из «обычных» ребят, на переменах толпы школьников вынуждены стоять в очереди в туалет с дыркой в полу.

В школе редакции «Блокнота» не стали комментировать ситуацию из-за сильной занятости руководства.

Комментарии 19
Добавить комментарий
аватар
Свой
13 4
Классовость как всегда.У одних всё - остальные за борт.Но это ещё далеко не совсем элита,так как в одной школе с чернью учатся.
ответить
аватар
ника
19 1
мерзость !так уже введите крепостное право что стеснятся
ответить
аватар
иСТОРия
4 18
Иудеи хотят всех российских жителей сделать своими рабами и пока это у них с успехом получается.
ответить
аватар
Позор!
16 1
И зачем нам рабовладельческий строй! Ещё неоднократно про жизнь при социализме вспомним!
ответить
аватар
serega3308 1285
0 0
учился в 94 мы тогда и и (м ж) не очень классифицировали скуднеет молодежь
ответить
аватар
ника
12 7
И зачем нам рабовладельческий строй! Ещё неоднократно про жизнь при социализме вспомним!
и так большинство россиян вспоминают ссср и хотели бы его вернуть, но поезд ушел, как мы позволили уничтожить такую страну
ответить
аватар
Екарный бабай
14 5
и так большинство россиян вспоминают ссср и хотели бы его вернуть, но поезд ушел, как мы позволили уничтожить такую страну
Продались за мнимую свободу и два кусочека колбаски.
ответить
аватар
Сильно!
10 2
Иудеи хотят всех российских жителей сделать своими рабами и пока это у них с успехом получается.
Может я чего пропустил? Где здесь евреи?
Сами себя чморим. С успехом. Без постороннего вмешательства.
ответить
аватар
ника
11 9
Может я чего пропустил? Где здесь евреи?
Сами себя чморим. С успехом. Без постороннего вмешательства.
я оптимистка!!! ,пессимисты уже давно все уехали из страны, я уверена что будущее за новой версий социализма
ответить
аватар
да-да
8 5
Ничо-ничо, вот китайцы придут, у всех будут одинаковые сортиры!
ответить
аватар
Читатель
7 20
и так большинство россиян вспоминают ссср и хотели бы его вернуть, но поезд ушел, как мы позволили уничтожить такую страну
Вы лично много лет в ССР жили? Что хорошего там было?
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
ответить
аватар
ника
17 4
Вы лично много лет в ССР жили? Что хорошего там было?
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
проблема в том что россия строит сословное общество, вы этого не понимаете ?где сын маршала тоже станет маршалом, где будут верхнии слои общества, и низшие слои общества , вас это устраивает ,меня нет
ответить
аватар
Армянский коммунист
4 4
Вы лично много лет в ССР жили? Что хорошего там было?
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
Что так поскромничали-один уличный туалет на всю школу,чтоб не сказать один на всю страну и тот закрыт, гадить так гадить.
Эх вы"долгожитель"ССР,кстати в этой аббревиатуре три буквы С.
ответить
аватар
222
4 1
Вот если бы не было этого туалета, и все ученики ходили на 3-ий и 4-ый этажи, то никто бы и не вякнул.
У вас какой-то комплекс неполноценности. При том, по любому поводу.
ответить
аватар
Ягуар
2 4
Вы лично много лет в ССР жили? Что хорошего там было?
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
Не пинди, ушлепок
ответить
аватар
Зачем брехать?
2 1
Вы лично много лет в ССР жили? Что хорошего там было?
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
И в каком ты веке жил?
ответить
аватар
читатель
1 4
Вы лично много лет в ССР жили? Что хорошего там было?
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
это ж когда вы учились, что в туалет на улицу бегали? да чтоб потом у вас вузе были платные? что вы лапшу на уши вешаете, наше поколение успело и при СССР пожить, и перестройку хапнуть, и выжить в 90-е, дожить до нынешних времен, так вот могу сравнить в СССР мы жили лучше, и многое могли себе позволить, родители работали либо 8 часов, либо 12 у кого-какой график, и у них были выходные, в которые они в отличии от нас общались с семьей, а не бегали на подработки. Сколько было построено, а наши ученые, какая охота за ними шла на западе? а что сейчас? У нас исчезли такие понятия как совесть, взаимовыручка, патриотизм, добропорядочность, отзывчивость, вежливость, уважение и мн.др. Вместо этого нам насаждают "власть денег", ставят их чуть ли не на божничку.. И как тут выше девушка писала, да я оптимистка, и я верю, что на смену ворам, придет новый социализм, где главным будет человек, а не бумажка с цифрами
ответить
аватар
ника
0 4
это ж когда вы учились, что в туалет на улицу бегали? да чтоб потом у вас вузе были платные? что вы лапшу на уши вешаете, наше поколение успело и при СССР пожить, и перестройку хапнуть, и выжить в 90-е, дожить до нынешних времен, так вот могу сравнить в СССР мы жили лучше, и многое могли себе позволить, родители работали либо 8 часов, либо 12 у кого-какой график, и у них были выходные, в которые они в отличии от нас общались с семьей, а не бегали на подработки. Сколько было построено, а наши ученые, какая охота за ними шла на западе? а что сейчас? У нас исчезли такие понятия как совесть, взаимовыручка, патриотизм, добропорядочность, отзывчивость, вежливость, уважение и мн.др. Вместо этого нам насаждают "власть денег", ставят их чуть ли не на божничку.. И как тут выше девушка писала, да я оптимистка, и я верю, что на смену ворам, придет новый социализм, где главным будет человек, а не бумажка с цифрами
молодец!!! лучше не напишешь
ответить
аватар
Армянский коммунист
0 0
Товарищи, не ссорьтесь,не омрачайте уикенд, я понял,"Э"это не элита,"Э"это экспресс, ну как-бы по быстрому, без остановок.
Ну чтобы за перемену все успели.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ