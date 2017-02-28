В школе № 96 города Ростов-на-Дону заметили туалеты для «элитных» учеников.
Ребята сообщили, что в школе появились классы с буквой «э». Родители платят по семь тысяч рублей каждый месяц, чтобы их детей туда приняли, пишет «Блокнот». В целом к школьникам из «э"-классов относятся лучше, чем к другим ребятам. Им выдают хорошие учебники и даже выделили этаж школы. Теперь единственный нормальный туалет работает только для «элитных детей».
По словам одного из «обычных» ребят, на переменах толпы школьников вынуждены стоять в очереди в туалет с дыркой в полу.
В школе редакции «Блокнота» не стали комментировать ситуацию из-за сильной занятости руководства.
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Сами себя чморим. С успехом. Без постороннего вмешательства.
Сами себя чморим. С успехом. Без постороннего вмешательства.
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
Эх вы"долгожитель"ССР,кстати в этой аббревиатуре три буквы С.
У вас какой-то комплекс неполноценности. При том, по любому поводу.
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
И чем коммерческие классы не угодили? В вузах это никого не смущает. В мои школьные годы годы туалет был один на всю школу и тот квадратно-гнездовой на улице (для тех, кто по СССР ностальгирует). в ВУЗе тоже был 1 бесплатный на 3 платных и не вижу проблем
Ну чтобы за перемену все успели.