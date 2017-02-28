По информации синоптиков, 19 ноября в Кемеровской области прогнозируют снег и метель.
Ветер усилится до 20 метров в секунду, на дорогах появятся снежные заносы, гололёд и накаты, предупреждают в МЧС.
В непогоду водителям рекомендуют избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Следует помнить о снижении сцепления колёс с дорогой в гололёд.
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в предназначенных для этого местах. Жителям частного сектора нужно следить за исправностью оборудования.
Ранее ВашГород.ру писал, что в декабре кузбассовцев ждут сильные морозы.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Температура до минус 7 * длительное время не есть хорошо, такую погоду любит грипп
умные и так знают всё, а неадекватам что-то говорить бестолку!