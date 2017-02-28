По информации синоптиков, 19 ноября в Кемеровской области прогнозируют снег и метель.

Ветер усилится до 20 метров в секунду, на дорогах появятся снежные заносы, гололёд и накаты, предупреждают в МЧС.

В непогоду водителям рекомендуют избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Следует помнить о снижении сцепления колёс с дорогой в гололёд.

Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в предназначенных для этого местах. Жителям частного сектора нужно следить за исправностью оборудования.

Ранее ВашГород.ру писал, что в декабре кузбассовцев ждут сильные морозы.