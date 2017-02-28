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Синоптики предупреждают кузбассовцев об ухудшении погоды

Сегодня 18:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazanfirst.ru

По информации синоптиков, 19 ноября в Кемеровской области прогнозируют снег и метель.

Ветер усилится до 20 метров в секунду, на дорогах появятся снежные заносы, гололёд и накаты, предупреждают в МЧС.

В непогоду водителям рекомендуют избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Следует помнить о снижении сцепления колёс с дорогой в гололёд.

Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в предназначенных для этого местах. Жителям частного сектора нужно следить за исправностью оборудования.

Ранее ВашГород.ру писал, что в декабре кузбассовцев ждут сильные морозы.

Комментарии 3
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Марыся
1 0
а что есть улучшение погоды?! Дождик что ли?
Температура до минус 7 * длительное время не есть хорошо, такую погоду любит грипп

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Армянский коммунист
0 0
Особенно тронули абзацы в части водителей и пешеходов,то есть в хорошую погоду это не актуально?
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Сюся
2 0
что толку кого то предупреждать?
умные и так знают всё, а неадекватам что-то говорить бестолку!
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