С инициативой выступила Ольга Голодец.

Школьников и работников сферы образования необходимо обучать основам медицинских знаний, в том числе для того, чтобы увеличивать информированность о диабете.

Для этого нужно проводить организовывать курсы для педагогов и специализированные уроки для детей. С такой инициативой выступила зампред правительства России Ольга Голодец, передаёт РИА Новости.

О конкретных мерах реализации этого предложения не сообщается.