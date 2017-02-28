С инициативой выступила Ольга Голодец.
Школьников и работников сферы образования необходимо обучать основам медицинских знаний, в том числе для того, чтобы увеличивать информированность о диабете.
Для этого нужно проводить организовывать курсы для педагогов и специализированные уроки для детей. С такой инициативой выступила зампред правительства России Ольга Голодец, передаёт РИА Новости.
О конкретных мерах реализации этого предложения не сообщается.
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Что про детей говорить, если даже взрослые, хоть и по ТБ обязаны знать, но не знаю простейшие правила оказания первичной помощи.
Да что простые граждане, если даже разные полицейские, прокуроры и прочие силовики сегодня смогут грамотно произвести реанимационные мероприятия, сделать искусственное дыхание, оказать помощь травмированным!
Это голодцам да депутатам от безделья и большого количества свободного времени, заняться нечем.
А тут еще попы лезут!
Возьмем продукты.
Нам везде разъясняют что ,почему и зачем.Огромное количество передач по ТВ с разъяснениями , информация в интернете ,на каждом товаре пишут уже целые портянки о составе и т.д.
Это что-то меняет в отношении качества? Нет.Идет только удешевление себестоимости,одновременно с ухудшением качества и ростом цен.
Возьмем сигареты.Как только здесь не ухищряются довести до потребителя ,что это зло.Какой результат? Табачные компании,которым важна только прибыль,освобождают себя от возможных судебных исков.А как же....мы всем уже говорим о пагубности этой привычки,сигнализируем обществу,а они ни в какую....курят и все.Как результат ,цены возросли,прибыли возросли ,еще и государство зарабатывать на акцизах стало больше.К тому же появилась возможность,используя "благие намерения", контролировать людей через принятие разных законов.
Так и здесь,деградация медицинских услуг проводится целенаправленно.На выходе мы получаем общество,совершенно не понимающее ,что происходит.Идет обычное оболванивание населения,но в итоге,кто-то на этом будет неплохо зарабатывать.
Я вижу это так.
На своем примере вижу,сколько в домашней аптечке стало стало разных таблеток,а какие там инструкции к применению.....даже врачи не способны разобраться в них,поэтому для одного и того же заболевания разными врачами предлагаются разные виды лечения.
Выше правильно сказали.Если ты тратишь учебные часы на разную вот такую лабуду,то какие возможности мы оставляем детям,для получения реальных,нужных в дальнейшей жизни знаний.
Другой разговор,если у страны не предполагается на ближайшую перспективу никакого развития,тогда и не нужны образованные люди....здравствуй новый каменный век.
Всё, дальше можно не читать.