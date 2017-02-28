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Здоровый город

В правительстве предложили ввести в школах новый урок

Сегодня 08:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golos-kubani.ru

С инициативой выступила Ольга Голодец.

Школьников и работников сферы образования необходимо обучать основам медицинских знаний, в том числе для того, чтобы увеличивать информированность о диабете.

Для этого нужно проводить организовывать курсы для педагогов и специализированные уроки для детей. С такой инициативой выступила зампред правительства России Ольга Голодец, передаёт РИА Новости.

О конкретных мерах реализации этого предложения не сообщается.

Комментарии 14
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я
6 9
А вот медицина -вещь нужная и полезная, хотя дети ещё ей не интересуются, но в дальнейшем пригодиться.
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Екарный бабай
16 4
Они вводят очень много всего,но помаленьку,вроде и учатся,но нечего не знают. Отупление нации,всех в церковь.
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Андрей
21 3
Бесполезные уроки,медики на это 5 лет учатся и на специальность еще,толку от некоторых нет.Такими курсами можно только хуже сделать
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Бордело
28 3
Бесполезные уроки,медики на это 5 лет учатся и на специальность еще,толку от некоторых нет.Такими курсами можно только хуже сделать
Вы полностью правы, но это делается в ущерб математике, русскому и литературе. Так потихоньку- помаленьку уничтожается образование в России. Есть же урок ОБЖ где и рассматриваются разные жизненные вопросы.
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Читатель
10 9
Лучше медиков учите этому, одни туптшки в основном сидят. Я себе без медобразования причину назожу быстрее, чем они сидят в поликлиниках нифига не знают
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Обалдеть!
15 3
Лучше медиков учите этому, одни туптшки в основном сидят. Я себе без медобразования причину назожу быстрее, чем они сидят в поликлиниках нифига не знают
Тут правильно написано, что и так все это есть в программе ОБЖ, а детей и так уже загрузили выше головы. Потому и переутомления у них. Да и учителя сами видят, что от перенагрузки дети ничего не усваивают, ничего толком не знают.
Что про детей говорить, если даже взрослые, хоть и по ТБ обязаны знать, но не знаю простейшие правила оказания первичной помощи.
Да что простые граждане, если даже разные полицейские, прокуроры и прочие силовики сегодня смогут грамотно произвести реанимационные мероприятия, сделать искусственное дыхание, оказать помощь травмированным!
Это голодцам да депутатам от безделья и большого количества свободного времени, заняться нечем.
А тут еще попы лезут!
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Владимир
15 3
Инициатива очень своевременная.На 2018 год сокращается финансирование медицины на 22 процента,а к тому времени когда школьники доживут до взрослой жизни ,будет ли вообще в России медицина?
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местный-2
12 1
А вот медицина -вещь нужная и полезная, хотя дети ещё ей не интересуются, но в дальнейшем пригодиться.
Детям-то зачем голову еще и этим забивать,потребителей фейковых препаратов,которыми изобилует реклама ТВ, выращивать?В медицине нужно порядок наводить,только видимо это никому не нужно.
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местный-2
3 3
Детям-то зачем голову еще и этим забивать,потребителей фейковых препаратов,которыми изобилует реклама ТВ, выращивать?В медицине нужно порядок наводить,только видимо это никому не нужно.
Да,еще,интересоваться медициной???Пусть получит базовые знания,а уже потом,в старших классах,делает выбор сам,куда ему направить свои интересы.
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Ъ
5 5
Надо ввести Закон Божий и по этому поводу присобачить к каждой школе по часовеньке!
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горожанка
5 0
Надо ввести Закон Божий и по этому поводу присобачить к каждой школе по часовеньке!
Не знаю как в городе,но в Прокопьевском районе -в селе на букву Shc точно в 4 классе есть урок ОРКС .И ведёт его не представитель церкви, а простой учитель из бывших комсомольцев.А батюшки работают...деньги зарабатывают на лохах, чьих детей с детства приучают к этой вере А дети -то разной национальностей- даже таджики,которые по- русски - то не белмеса не понимают Смех и грех ,а не учеба!
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местный-2
3 0
Отвлечемся от темы статьи.
Возьмем продукты.
Нам везде разъясняют что ,почему и зачем.Огромное количество передач по ТВ с разъяснениями , информация в интернете ,на каждом товаре пишут уже целые портянки о составе и т.д.
Это что-то меняет в отношении качества? Нет.Идет только удешевление себестоимости,одновременно с ухудшением качества и ростом цен.
Возьмем сигареты.Как только здесь не ухищряются довести до потребителя ,что это зло.Какой результат? Табачные компании,которым важна только прибыль,освобождают себя от возможных судебных исков.А как же....мы всем уже говорим о пагубности этой привычки,сигнализируем обществу,а они ни в какую....курят и все.Как результат ,цены возросли,прибыли возросли ,еще и государство зарабатывать на акцизах стало больше.К тому же появилась возможность,используя "благие намерения", контролировать людей через принятие разных законов.
Так и здесь,деградация медицинских услуг проводится целенаправленно.На выходе мы получаем общество,совершенно не понимающее ,что происходит.Идет обычное оболванивание населения,но в итоге,кто-то на этом будет неплохо зарабатывать.
Я вижу это так.
На своем примере вижу,сколько в домашней аптечке стало стало разных таблеток,а какие там инструкции к применению.....даже врачи не способны разобраться в них,поэтому для одного и того же заболевания разными врачами предлагаются разные виды лечения.
Выше правильно сказали.Если ты тратишь учебные часы на разную вот такую лабуду,то какие возможности мы оставляем детям,для получения реальных,нужных в дальнейшей жизни знаний.
Другой разговор,если у страны не предполагается на ближайшую перспективу никакого развития,тогда и не нужны образованные люди....здравствуй новый каменный век.
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гыыы
0 0
Надо ввести Закон Божий и по этому поводу присобачить к каждой школе по часовеньке!
... и по попу!
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Армянский коммунист
0 0
С инициативой выступила Ольга Голодец...
Всё, дальше можно не читать.
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