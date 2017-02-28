В школе посёлка Первомайский Мариинского района приостановили эксплуатацию спортивного зала.

Причиной стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора во время плановой проверки. Уровень искусственной освещённости в спортзале не соответствовал санитарным нормам, пояснили в ведомстве.

По решению суда, деятельность спортивного зала приостановили на 90 суток.

Ранее ВашГород.ру сообщал о временном запрете эксплуатации спортзала в школе-интернате в Осинниках. Там эксперты Роспотребнадзора обнаружили превышение радиоактивных веществ.