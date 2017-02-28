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По мне так надо сразу штраф администрации давать,а не залы закрывать
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В школе посёлка Первомайский Мариинского района приостановили эксплуатацию спортивного зала.
Причиной стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора во время плановой проверки. Уровень искусственной освещённости в спортзале не соответствовал санитарным нормам, пояснили в ведомстве.
По решению суда, деятельность спортивного зала приостановили на 90 суток.
Ранее ВашГород.ру сообщал о временном запрете эксплуатации спортзала в школе-интернате в Осинниках. Там эксперты Роспотребнадзора обнаружили превышение радиоактивных веществ.
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