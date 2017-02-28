Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Происшествия

В кузбасской школе из-за нарушений закрыли спортзал

Сегодня 09:30
аватар автора
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zakryma.ru

В школе посёлка Первомайский Мариинского района приостановили эксплуатацию спортивного зала.

Причиной стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора во время плановой проверки. Уровень искусственной освещённости в спортзале не соответствовал санитарным нормам, пояснили в ведомстве.

По решению суда, деятельность спортивного зала приостановили на 90 суток.

Ранее ВашГород.ру сообщал о временном запрете эксплуатации спортзала в школе-интернате в Осинниках. Там эксперты Роспотребнадзора обнаружили превышение радиоактивных веществ.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Андрей
3 0
По мне так надо сразу штраф администрации давать,а не залы закрывать
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ