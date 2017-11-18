В китайском городе Санья подвели итоги конкурса красоты «Мисс Мира-2017».
Корона победительницы досталась 20-летней представительнице Индии Мануши Чхиллар. Девушка родом из северного штата Харьяна, владеет хинди и английским, занимается классическими индийскими танцами. Она студентка, учится на медика, сообщает «Российская газета».
Второе место завоевала Андреа Мезе из Мексики, третье — британка Стефани Хилл.
Как уточняет издание, конкурс «Мисс Мира» проводится с 1951 года. С 2015-го организаторы отказались от дефиле участниц в купальниках и сделали упор на их личностные качества. Каждая из претенденток на корону «Мисс Мира» должна была продемонстрировать свой вклад в благотворительность.
Россиянкам удалось победить в конкурсе два раза. В 1992 году корону получила Юлия Курочкина, а в 2008-м — Ксения Сухинова. В прошлом году «Мисс Мира» была признана Стефани Дел Валье из Пуэрто-Рико.
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