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Противники угольных разрезов вышли на пикет на трассу под Новокузнецком

Сегодня 12:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Жители Мысков устроили акцию протеста против угольных разрезов.

В субботу, 18 ноября, около десяти человек с плакатами выстроились вдоль трассы Новокузнецк-Междуреченск. Недовольство людей вызвал не только сам факт добычи угля, но и то, что собственники вводят особое положение на дорогах. К примеру, на дороге общего пользования в село Казас действует пропускная система — проехать по ней могут только местные жители при предъявлении документов, сообщает novokuznetsk.su.

Аналогичная ситуация в посёлке Белый Этап под Ерунаково. А в ближайшее время пропускную систему введут для жителей села Ананьино в Новокузнецком районе.

Пикетирующие на трассе Новокузнецк-Междуреченск не остались без внимания полиции. Сотрудники правоохранительных органов переписали данные всех людей с плакатами и пообещали «отправить информацию в Кемерово». Однако проведению акции протеста препятствовать не стали, отмечает издание.

Комментарии 23
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Читатель
2 32
Смотрим на фото: стоит человек с плакатом :не хочу жить на лунном ландшафте. За ним стоят деревья. У кого есть право выбора где жить? Не хочешь жить в таком месте - смени его
ответить
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Екарный бабай
34 4
На зону купленных уродов!!!!!!
На зону тебя и твоего хана,утырок.
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Дама
40 2
Смотрим на фото: стоит человек с плакатом :не хочу жить на лунном ландшафте. За ним стоят деревья. У кого есть право выбора где жить? Не хочешь жить в таком месте - смени его
Милый, а для Вас понятия Родина не существует? Езжайте сами куда хотите!!! Если еще есть - на что. Никаких выплат на переезд местным жителям никто не платит - живите как хотите!
ответить
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Сан Саныч 6987
36 1
Смотрим на фото: стоит человек с плакатом :не хочу жить на лунном ландшафте. За ним стоят деревья. У кого есть право выбора где жить? Не хочешь жить в таком месте - смени его
Тупей комментария не читал еще...
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Сан Саныч 6987
21 0
На зону купленных уродов!!!!!!
Смойся уже ташнотик.
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Горожанин
25 0
Смотрим на фото: стоит человек с плакатом :не хочу жить на лунном ландшафте. За ним стоят деревья. У кого есть право выбора где жить? Не хочешь жить в таком месте - смени его
А по какому праву людей гонят с нажитого места ? У них в планах не было менять место жительства.
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ника
17 5
Смотрим на фото: стоит человек с плакатом :не хочу жить на лунном ландшафте. За ним стоят деревья. У кого есть право выбора где жить? Не хочешь жить в таком месте - смени его
ты с какой целью злишь людей? нам может всем кузбассом переехать
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Поддержите или молчите и живите в стойле
20 4
Мысль!--- кому не безразлично будущее наших детей в этом регионе!!! Сделайте оригинальные "наклейки слоганы "( рекультивация разреза? Не , не слышал! Или " как нет разрезам? А как же моя яхта на Мальдивах !? Директор , и так далее, умных ребят много! Придумают!, ) на заднее стекло автомобиля и запустите в продажу за символические деньги, и пусть люди клеют их на машины!!! Эффект будет не за горами!!! И под конец маленькая ремарка - я не против рабочих мест и зарплат людям , а только за!!!! ☝️☝️☝️ Но я против варварства и беспредела на нашей земле!!! Здесь ещё нашим детям жить!!!! Так что рекультивируйте земли за собой и не трогайте заповедники , тайгу и посевные поля!!!!! А то вы здесь сливки снимаете, дергаете отсюда за границу с детьми и после вас хоть потоп! Так нельзя!☝️
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Агата
6 0
Мысль!--- кому не безразлично будущее наших детей в этом регионе!!! Сделайте оригинальные "наклейки слоганы "( рекультивация разреза? Не , не слышал! Или " как нет разрезам? А как же моя яхта на Мальдивах !? Директор , и так далее, умных ребят много! Придумают!, ) на заднее стекло автомобиля и запустите в продажу за символические деньги, и пусть люди клеют их на машины!!! Эффект будет не за горами!!! И под конец маленькая ремарка - я не против рабочих мест и зарплат людям , а только за!!!! ☝️☝️☝️ Но я против варварства и беспредела на нашей земле!!! Здесь ещё нашим детям жить!!!! Так что рекультивируйте земли за собой и не трогайте заповедники , тайгу и посевные поля!!!!! А то вы здесь сливки снимаете, дергаете отсюда за границу с детьми и после вас хоть потоп! Так нельзя!☝️
А что? Из-за наклеек на машинах: "Валера, где дороги?"- Тулеев Смолего снял с должности мэра
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Агата
11 0
Что сделать, чтобы федеральные каналы этот беспредел показали. Тихо везде
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Читатель
2 0
Что сделать, чтобы федеральные каналы этот беспредел показали. Тихо везде
А вы почитайте сайт o-gorod о кемеровской области, там стоооолько чего стоит показать, ноне показывают, что эта тема просто ни о чем
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123
1 0
Что сделать, чтобы федеральные каналы этот беспредел показали. Тихо везде
Надо сбросить эту тему и ссылки в Живой журнал
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Э АЛЁ ДЕБИЛЫ
0 0
БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ НЕ БАНКИРОВ А ПРОМЫШЛЕННИКОВ!!!!!---тоесть без участия в принятии правительственных решениЙ---мастеров своего дела из всех секторов промышленности и сельского хозяйства в ранге министра данной спецификации (ПРИЧЁМ СТАВШИМИ МИНИСТРАМИ ПО ИТОГАМ СВОЕЙ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНКРЕТНОМ СЕКТОРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА)...---И без собственности государства в сырье и энергоресурсах + жд.перевозках---И возможности без чубайсов и миллеров с сечиными-----по госплану эту собственность...---отдавать в перспективные СТРАТЕГИЧЕСКИЕ проекты---по себестоимости---ТО! России---конец..... Ибо иначе не возродить промышленность и сельское хозяйство---тоесть---НЕ будет.....дешёвых товаров+налогов+рабочих мест+зарплат и прироста каркасной нации.....короче это капец.
ответить
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фома всея руси
0 0
БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ НЕ БАНКИРОВ А ПРОМЫШЛЕННИКОВ!!!!!---тоесть без участия в принятии правительственных решениЙ---мастеров своего дела из всех секторов промышленности и сельского хозяйства в ранге министра данной спецификации (ПРИЧЁМ СТАВШИМИ МИНИСТРАМИ ПО ИТОГАМ СВОЕЙ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНКРЕТНОМ СЕКТОРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА)...---И без собственности государства в сырье и энергоресурсах + жд.перевозках---И возможности без чубайсов и миллеров с сечиными-----по госплану эту собственность...---отдавать в перспективные СТРАТЕГИЧЕСКИЕ проекты---по себестоимости---ТО! России---конец..... Ибо иначе не возродить промышленность и сельское хозяйство---тоесть---НЕ будет.....дешёвых товаров+налогов+рабочих мест+зарплат и прироста каркасной нации.....короче это капец.
БЫЛО ПРИКОЛЬНО КОГДА МНЕ НА ТАМОЖНЕ ЗАДАЛИ ВОПРОС ПОЧЕМУ У ТЕБЯ В ЗАГРАНПАСПОРТЕ НЕТУ РОСПИСИ?????..............................Я РАСПИСАЛСЯ НА ТАМОЖНЕ И УЕХАЛ В ЭМИРАТЫ-----........О КАК.
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фома всея руси
0 0
БЫЛО ПРИКОЛЬНО КОГДА МНЕ НА ТАМОЖНЕ ЗАДАЛИ ВОПРОС ПОЧЕМУ У ТЕБЯ В ЗАГРАНПАСПОРТЕ НЕТУ РОСПИСИ?????..............................Я РАСПИСАЛСЯ НА ТАМОЖНЕ И УЕХАЛ В ЭМИРАТЫ-----........О КАК.
БЫЛО ВРОДЕ НА 1998 ГОД -----ПОД НОВЫЙ ГОД ИЗ АЭРОПОРТА ЧЕЛЯБИНСКА......................СПАСИБО ПАЦАНЫ Я ВАС ПОМНЮ.......................
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@
4 0
Как можно ввести пропускной режим на дороге общего пользования? Где прокуратура и депутаты? Это уже переходит все границы. Оккупантов в 41-м уничтожали.
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Я ПОТОМ КРАСИВО ПОШУТИЛ
0 0
БЫЛО ВРОДЕ НА 1998 ГОД -----ПОД НОВЫЙ ГОД ИЗ АЭРОПОРТА ЧЕЛЯБИНСКА......................СПАСИБО ПАЦАНЫ Я ВАС ПОМНЮ.......................
КОГДА СОСЕДУ В БАССЕЙНЕ В ГЛАЗ ТКНУЛ.......................А ОН ПОТОМ БЫЛ ЗА РУЛЁМ-----КОГДА МЫ НА КОЛЬЦЕ ЭМИРАТЫ В БОК УДАРИЛИ.............................ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭМИИРАТОВ.............ПРИВЕТ ЭТО БЫЛ Я.....................
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незнайка
0 0
Без угля кузбасс не кузбасс , ясно даже первоклашке, но пусть нормально рекультивируют оставленное после себя г-но !
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Я ПРОСТО К ЧЕМУ-----
0 0
КОГДА СОСЕДУ В БАССЕЙНЕ В ГЛАЗ ТКНУЛ.......................А ОН ПОТОМ БЫЛ ЗА РУЛЁМ-----КОГДА МЫ НА КОЛЬЦЕ ЭМИРАТЫ В БОК УДАРИЛИ.............................ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭМИИРАТОВ.............ПРИВЕТ ЭТО БЫЛ Я.....................
Я ВАС ПОМНЮ ПАЦАНЫ...................................СПАСИБО ВАМ.................................ЧТО СО МНОЙ НЕ ЗАРУБИЛИСЬ..................
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конь лохматый
2 0
Без угля кузбасс не кузбасс , ясно даже первоклашке, но пусть нормально рекультивируют оставленное после себя г-но !
Вы добываете угль - где от него деньги? Они не идут в регион.
И где рекультивация?
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\\\
0 1
Сан Саныч:
Тупей комментария не читал еще...
Учите таблицу умножения, а то разбудят вас посреди ночи, а вам и сказать нечего.
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\\\
0 1
КОГДА СОСЕДУ В БАССЕЙНЕ В ГЛАЗ ТКНУЛ.......................А ОН ПОТОМ БЫЛ ЗА РУЛЁМ-----КОГДА МЫ НА КОЛЬЦЕ ЭМИРАТЫ В БОК УДАРИЛИ.............................ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭМИИРАТОВ.............ПРИВЕТ ЭТО БЫЛ Я.....................
Ты я вижу взбодрился с утра, о незамеченный дверной косяк.
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