Жители Мысков устроили акцию протеста против угольных разрезов.

В субботу, 18 ноября, около десяти человек с плакатами выстроились вдоль трассы Новокузнецк-Междуреченск. Недовольство людей вызвал не только сам факт добычи угля, но и то, что собственники вводят особое положение на дорогах. К примеру, на дороге общего пользования в село Казас действует пропускная система — проехать по ней могут только местные жители при предъявлении документов, сообщает novokuznetsk.su.

Аналогичная ситуация в посёлке Белый Этап под Ерунаково. А в ближайшее время пропускную систему введут для жителей села Ананьино в Новокузнецком районе.

Пикетирующие на трассе Новокузнецк-Междуреченск не остались без внимания полиции. Сотрудники правоохранительных органов переписали данные всех людей с плакатами и пообещали «отправить информацию в Кемерово». Однако проведению акции протеста препятствовать не стали, отмечает издание.