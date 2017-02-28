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К поискам пропавшей школьницы в Новокузнецке подключились волонтёры

Сегодня 14:00
аватар автора
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке продолжаются поиски 16-летней Екатерины Олейник.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, девушка вышла из дома на улице Революционной в Новокузнецке около 19 часов 15 ноября. Полицейские обратились за помощью к жителям. Пока результатов нет.

Накануне к поискам подключились волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: длинные светлые волосы, худощавое телосложение, рост 165 сантиметров.

Была одета: чёрный пуховик, серые джинсы, чёрные сапоги, серый шарф.

Всех, кто знает о местонахождении Екатерины Олейник или располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-(3843)-72−20−75, 72−20−73, 02, а также по телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8−800−700−54−52.

Комментарии 6
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фома всея руси
0 0
а может всётаки исходные данные????????????????
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фома всея руси
0 0
а может всётаки исходные данные????????????????
по точке где пропала?
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хмырь
2 0
Найдена, жива.
Ну,и где она шарохалась?пилотку чесала?
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Андрей
0 0
Я бы штрафовал за такое,кипишь подняли,а и правда пилотку чесать ходила
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