В Новокузнецке продолжаются поиски 16-летней Екатерины Олейник.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, девушка вышла из дома на улице Революционной в Новокузнецке около 19 часов 15 ноября. Полицейские обратились за помощью к жителям. Пока результатов нет.
Накануне к поискам подключились волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей: длинные светлые волосы, худощавое телосложение, рост 165 сантиметров.
Была одета: чёрный пуховик, серые джинсы, чёрные сапоги, серый шарф.
Всех, кто знает о местонахождении Екатерины Олейник или располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-(3843)-72−20−75, 72−20−73, 02, а также по телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8−800−700−54−52.
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