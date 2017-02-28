Крупный ТРК в Кемерове вновь распахнул двери для посетителей
Сегодня 14:00
В Кемерове после продолжительной паузы снова заработал ТРК «Зимняя вишня».
Мы рады сообщить, что все неполадки устранены, и мы работаем в обычном режиме, — сообщили в группе заведения во «ВКонтакте».
Как писал ВашГород.ру, «Зимняя вишня» более суток была закрыта для посетителей из-за отключения света.
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