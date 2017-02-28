Появление на свет малыша — это всегда счастье. И, конечно же, счастливые родители не планируют это важное событие только ради получения от государства материнского капитала. Скорее, это просто приятный бонус к первым «агу» и шагам твоего ребёнка.

Причём большинство новокузнечан используют такую государственную поддержку для улучшения жилищных условий своих семей — покупки, расширения или строительства жилья.

Правда, рынок недвижимости не будет ждать, пока вы оформите все документы, а уже потом вам отправят деньги со счёта на счёт. На это понадобится некоторое время, так что хороший вариант может просто уйти. И не каждый продавец жилья захочет ждать, пока на его счёт упадут деньги. Любой человек предпочитает получить за свою недвижимость сразу и всё, быстро и, желательно, наличными.

А главное — «материнка» не резиновая. Увы, её не натянешь на новую большую квартиру или дом. Что же можно сделать прямо сейчас — разумеется, строго в рамках действующего законодательства?

Если, например, вы обратились в кредитный потребительский кооператив «Оберег», то можете в течение 5-ти рабочих дней на абсолютно законных основаниях получить деньги, которые вам необходимы для улучшения своих жилищных условий. Всё просто.

Вы оставляете на сайте кооператива онлайн-заявку на займ, который так и называется «Материнский капитал» и на сегодняшний день составляет 453 026 рублей. А если нужно — обращаетесь к специалистам «Оберега» за бесплатной консультацией по любым вопросам, связанным с материнским капиталом. Ваша заявка будет рассмотрена максимум за 3 дня — и вы станете полноправным пайщиком «Оберега». Так что всё-таки придётся один раз приехать в офис — подписать соответствующий договор.

В общем, начинайте собирать нужные документы — в кооперативе вам всё объяснят. И можете уже прямо сейчас выбирать недвижимость — деньги поступят на ваш счёт через 5 дней с момента обращения в «Оберег». А недостающую для приобретения жилья сумму можно опять же взять в «Обереге», воспользовавшись одним из самых удобных для себя займов кооператива. Причём для этого совсем не нужно нервничать, занимаясь поиском поручителей и уговаривая знакомых вам помочь.

Сотни пайщиков «Оберега» уже стали владельцами благоустроенных квартир и частных домов. Здесь, и правда, стараются войти в положение каждой семьи. А все вопросы решаются просто и быстро. Ведь вы становитесь членом кредитного потребительского кооператива «Оберег». А «Оберег», созданный в 2005 году и являющийся действующим членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Содействие», вот уже более 7 лет успешно выдаёт целевые займы под материнский капитал, которые идут на улучшение жилищных условий новокузнецких и кузбасских семей.

Отделения кредитного кооператива «Оберег» расположены в Новокузнецке, Кемерове и Таштаголе:

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39, оф. 232

тел/факс: (3843) 71−32−02,+7 909−518−42−45

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а, оф. 303

тел. (3842) 59−00−84,+7−902−755−0084

г. Таштагол, ул. Поспелова, 20

тел. +7(905) 907−70−10

Всю необходимую информацию об использовании материнского капитала вы можете узнать на сайте — sib-obereg.ru.