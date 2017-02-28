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Рубль показал неожиданную силу по отношению к доллару

Сегодня 15:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mosreg.ru

Аналитики подвели итоги недели 13−17 ноября на фондовом рынке.

В течение четырёх недель до указанного периода курс рубля падал по отношению к доллару и евро. Однако в пятницу, 17 ноября, отечественная валюта укрепила свои позиции.

Это выразилось в том, что последние сделки с долларом прошли по курсу 59,08 рубля. При этом ещё в среду, 15 ноября, курс доллара на Московской бирже доходил до 60,92 рубля.

Отечественная валюта смогла показать в сравнении с закрытием прошлой пятницы пусть и символический (на 0,24%), но рост, — пишет «Коммерсант».

По словам главы Гохрана Андрея Юрина, экономическая ситуация и стабильность в стране сохранятся при любых колебаниях курса валют. Обеспечить их сможет золотой запас Гохрана.

Больше чем 1 500 тонн золотой запас России. Это серьёзный запас, которым располагает ЦБ, которым располагает правительство в лице Министерства финансов, — цитируют Банки.ру слова Юрина.

Комментарии 6
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олег
10 1
просто золото тяжелое, его просто так не украсть, в карман не положишь.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
11 4
просто "выборы" плевка скоро. Поэтому слово "стабильность" будут пристёгивать куда надо и не надо.
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местный- 9
5 2
Рубль привязан к доллару, о какой силе нам здесь вжёвывают сионисты?
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Димон
2 1
Зарплаты в Кузбассе показали неожиданную силу ! ))) хахахахаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!
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Андрей
1 0
Рубль как падал так и падает,в 2018 очень заметно будет
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Армянский коммунист
1 0
А что?хорошая позитивная сказка на ночь.
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