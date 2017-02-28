Аналитики подвели итоги недели 13−17 ноября на фондовом рынке.

В течение четырёх недель до указанного периода курс рубля падал по отношению к доллару и евро. Однако в пятницу, 17 ноября, отечественная валюта укрепила свои позиции.

Это выразилось в том, что последние сделки с долларом прошли по курсу 59,08 рубля. При этом ещё в среду, 15 ноября, курс доллара на Московской бирже доходил до 60,92 рубля.

Отечественная валюта смогла показать в сравнении с закрытием прошлой пятницы пусть и символический (на 0,24%), но рост, — пишет «Коммерсант».

По словам главы Гохрана Андрея Юрина, экономическая ситуация и стабильность в стране сохранятся при любых колебаниях курса валют. Обеспечить их сможет золотой запас Гохрана.