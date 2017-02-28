В Новокузнецке нашли 16-летнюю Екатерину Олейник.

Девушка жива, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как ранее писал ВашГород.ру, юная новокузнечанка ушла из дома 15 ноября. Сначала о поисках объявили полицейские. Затем к ним подключились волонтёры.

Где и при каких обстоятельствах нашли школьницу, не сообщается.