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Пропавшую в Новокузнецке школьницу нашли

19 ноября 18:55
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке нашли 16-летнюю Екатерину Олейник.

Девушка жива, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как ранее писал ВашГород.ру, юная новокузнечанка ушла из дома 15 ноября. Сначала о поисках объявили полицейские. Затем к ним подключились волонтёры.

Где и при каких обстоятельствах нашли школьницу, не сообщается.

Комментарии 5
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Димаха Трейдер
5 14
Рожать детей чтобы бить их ?? вот поэтому все несчастные и нищие живут ..
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\\\
4 4
Рожать детей чтобы бить их ?? вот поэтому все несчастные и нищие живут ..
Кончай мозгами скрипеть, балда!..
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олег
2 0
хорошо то что нашли и живая, но плохо то что до общественности не доносят обстоятельства.
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Водитель ПАЗа
0 0
А трейлер это типа пидираста!?
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