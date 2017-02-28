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Ремня! Ремня! Ремня!
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В Новокузнецке нашли 16-летнюю Екатерину Олейник.
Девушка жива, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Как ранее писал ВашГород.ру, юная новокузнечанка ушла из дома 15 ноября. Сначала о поисках объявили полицейские. Затем к ним подключились волонтёры.
Где и при каких обстоятельствах нашли школьницу, не сообщается.
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