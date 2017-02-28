Вместо учеников — сквозняк по коридорам, под ногами звенят разбитые стёкла, а среди бутылок, тряпок и досок валяются замызганные книги.

Здание № 6Б на улице День шахтёра раньше принадлежало школе № 15. Она не занимала места в крупных рейтингах и не числилась в лидерах по городу. Учиться в школе № 15 не было позором, но и особым престижем тоже не считалось. Говоря кому-то о том, где учишься, всегда слышал в их ответе пренебрежение или сочувствие: «А-а, пятнашка… Ну понятно».

«Ну понятно» просуществовала с 1933 по 2007 годы. В фонде Новокузнецкого краеведческого музея ВашГород.ру предоставили один из первых кадров «пятнашки».

«Новая школа в Абашево» — подпись на обороте.

Так здание выглядело в 1933 году.

А вот так — в октябре 2017-го, куда журналист ВашГород.ру прибывает, чтобы вспомнить школьные годы. Разбитые окна, надписи на фасаде, выломанные двери — как рассказали местные, многие стащили отсюда материалы на свои хознужды, а сейчас там нередко ночуют бомжи.

Вот главный вход. Вхожу осторожно, надеясь не встретить здешних обитателей. Но, несмотря на большое количество мусора — обёртки от еды, бутылки и тряпки, здесь тихо. Шум, доносящийся от остановки, что находится рядом, ободряет.







Прохожу в вестибюль. Здесь мы ребятишками любили бегать на переменах. А в импровизированных кадках росли цветы.

Сейчас пол весь покрыт разбитым стеклом, и ступать приходится осторожно. Среди куч хлама есть даже книги.

Здесь был кабинет математики и геометрии.

Вот тут — столовая.

В спортзале сохранилось баскетбольное кольцо и двери в раздевалки. Справа — для мальчиков, слева — для девочек.

Кабинет началки.

Дальше лестница на второй этаж. Прежде чем подниматься, сомневаюсь. Не случилось бы чего, что заставит пожалеть о своём безрассудстве. Да и что за жажда ностальгии, что заставляет подвергать себя опасности? Но лестница выглядит крепкой, и, набравшись смелости, иду наверх.

Там тоже всё не слава богу. С пола на втором этаже сняли доски — остались голые перекрытия. Ну, хоть пофотографирую. Щёлк — кадр разрухи. Щёлк — ещё один. Внезапно с лестницы на другом конце доносятся шаги. «Ну всё, — думаю. — Явно какой-нибудь наркоман».

Гость, молодой мужчина в чёрном, выглядит так, как будто тоже пришёл повспоминать старое. Заглядывает то в один, то в другой кабинет, осматривает коридоры. На меня не обращает внимания.

-Не боитесь провалиться? — говорю первое, что пришло на ум. -Да что тут будет, перекрытия-то целые, — отвечает тот. -А вы тоже тут учились? -Ага. .***** [ерунду] сделали, я считаю. Здание хорошее, ещё бы долго простояло. Оно крепкое. Учили бы и дальше детей. А так новые строить, только деньги тратить. Кому помешала [школа]?

«Пятнашку» закрыли из-за резкого сокращения числа учеников, узнал ВашГород.ру из ответа администрации на наш запрос. На момент принятия решения там учили 307 ребятишек.

«Учитывая малую наполняемость классов и в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений города, деятельность МОУ „Средняя общеобразовательная школа № 15“ прекращена путем присоединения её к МОУ „Основная общеобразовательная школа № 83“ на правах правопреемственности», — сообщили в Комитете образования и науки Новокузнецка.

Школу закрыли в 2007 году. Мой спутник к этому времени уже выпустился, а вот мне пришлось продолжать обучение в 64-й. 18 педагогов (двое ушли на пенсию) получили новые рабочие места.

Здание не пустовало. Сначала его занимал «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», затем — учреждение дополнительного образования. Но в 2016 году помещения освободили.

Ещё недолго осматриваем с новым знакомым кабинеты, вспоминая прошлое, затем спускаемся вниз. Слышим голоса детей — видно, пришли поиграть в заброшенном здании. При звуке наших шагов они с визгом убегают.

Мы со спутником разошлись кто куда, не прощаясь. С призраками былых времён в голове, жить которым осталось недолго. Здание скоро снесут, и о том, что здесь когда-то была школа, напомнят лишь снимки.