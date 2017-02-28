Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в честь 400-летия Новокузнецка в 2018 году выпустят серебряную юбилейную трёхрублёвую монету. Её, кстати, можно получить только по предзаказу.

Вероятно, для обладателей она будет иметь особую ценность. И возможно, не только как память о важном событии в истории города, но и как монета малого тиража, которую можно продать намного дороже.

ВашГород.ру недавно сообщал, сколько стоят юбилейные монеты, сделанные из недрагоценных металлов. В это трудно поверить, но заработать можно и на обычных монетах, которые давно вышли из оборота. Сегодня речь пойдёт о 10-рублёвых монетах 1992 и 1993 года выпуска.

Инфляция, которая тогда захлестнула страну, заставила ввести в оборот новые монеты — 10 рублей. Однако из оборота они вышли достаточно быстро, буквально через несколько лет. На замену дензнаку вернулись ныне ставшие раритетом бумажные червонцы. Но речь не об этом.

Вспомним, как выглядят старые десятки.

На аверсе (орёл) — изображение двуглавого орла, под которым расположена надпись «Банк России».

На реверсе (решка) в центре изображена большая цифра номинала «10», под которой написано слово «рублей». Под номиналом проходит горизонтальная черта, разделяемая знаком монетного двора. Под чертой указан год чеканки — 1992 или 1993. Справа и слева изображены колос и ветвь дуба.

Теперь самое интересное. Монету чеканили тогда на двух монетных дворах Московском (ММД) и Ленинградском (ЛМД). Более того, для этого использовали ещё и разный сплав. В 1992 году для чеканки использовался сплав медно-никеля, а в 1993 году монеты стали чеканить из стали, плакированной мельхиором.

Это всё нюансы, от которых зависит, сможете ли вы заработать, продав старый червонец.

Дабы не удручать вас длинным и подробным текстом, перейдём к сути. Медно-никелевый сплав обозначен как «немагнит», а сталь с покрытием обозначена как «магнит».

1992

ЛМД ( немагнит) — 5 рублей

немагнит) — 5 рублей ММД ( немагнит) — 5 рублей

немагнит) — 5 рублей ММД ( магнит) — 20 000 рублей

1993

ЛМД ( магнит) — 10 рублей

магнит) — 10 рублей ММД ( магнит) — 10 рублей

магнит) — 10 рублей ЛМД ( немагнит) — 40 000 рублей

немагнит) — 40 000 рублей ММД ( немагнит) — 5000 рублей.

Монетный двор, кстати, указан на монете над годом выпуска. Если вы смогли найти такую монету — осталось только вооружиться магнитом и проверить.

Почему же одни монеты стоят намного дороже, другие же не стоят ничего? Ответ прост. Всё дело в тираже. Чем меньше тираж, тем дороже монета. Поскольку в определённый момент на заводах происходила замена сплава, то часть монет печатались как пробные, другие же, наоборот, изготавливались уже из остатков старого металла. Именно такие монеты вышли меньшим тиражом, соответственно сегодня они стоят в разы больше.