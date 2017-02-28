ВашГород.ру совместно с сексологом Натальей Александровой продолжает проект «Секспросвет».

Напомним, мы разбираем всевозможные страхи и проблемы в интимной жизни наших героев Алёны и Никиты, которые удивительным образом оказались просто эпицентром сексуальных бед. Сегодня — третий выпуск нашего проекта, где мы поговорим о женском оргазме и его отсутствии.

Тот первый раз прошёл успешно и удивительно по-родному. Алёна ещё ни с кем не чувствовала себя так спокойно и хорошо. Никита был нежен, спокоен и уверен в своих действиях. Его уверенность передалась и партнёрше.

Минуло полтора года с начала их отношений — 18 месяцев переписки, не ежедневных встреч, секса под страхом быть застигнутыми врасплох родителями, ночёвок у друзей, съёмных квартир на часы и сутки… Наконец Никита предложил снять квартиру (его повысили на работе, и теперь заработка хватало бы и на съём жилья). Ну как предложил — после многократных тонких намёков Алёны: смотри, какие шторки, Васильевы себе прикольный комодик купили — но Никита был уверен, что сам пришёл к этому важному шагу.

Уже месяц они обживают своё отдельное гнёздышко — и шторки повесили, и комодик есть, пусть не такой, как у Васильевых, но удобный и стильный.

«Наконец можно забыть о быстром сексе на чужой кровати, позволить себе расслабиться, дать волю чувствам и сексуальной энергии», — подумала Алёна, тем более, что она ещё ни разу не смогла получить оргазм. Вагинальный оргазм ей ещё вообще никогда не приходилось испытывать, куннилингуса Никита старательно избегал, а если и брался за дело, то совсем ненадолго и неумело. А сказать ему, что разрядка так и не наступала, она боится — а вдруг обидится?

В поисках разрядки

«В начале сексуальных отношений происходит притирка партнёров. При отсутствии мест для встреч контакты имеют случайный характер, часто связаны с неудобствами. Девушке не всегда легко достичь оргазма при таком способе организации интимной жизни. Половая конституция — генетически обусловленный комплекс врождённых характеристик. Если упростить, то она описывает, сколько раз в месяц партнёрам будет хотеться, до какого возраста сохранится эрекция у мужчин и в каком возрасте у женщины начнёт просыпаться способность к оргазму. Изменить свою половую конституцию по большому счёту нельзя. В спокойной обстановке собственной спальни наша героиня сможет расслабиться и, возможно, получить оргазм. Клиторальный оргазм является неотъемлемым этапом в продвижении к вагинальному. Вагинальный оргазм у большинства девушек (66%) появляется к 25 годам. Лучшие годы проходят с влечением, наслаждением, но без разрядки и без уверенности в том, что она появится. Не всегда регулярный, не всегда достаточной силы, не всегда от того, кого надо. К 40 годам у 35% женщин такой оргазм так и не наступит. Если не работать над этим, то к 50 ждать его уже не стоит (хотя есть исключения). Большинство случаев аноргазмии (до 80%) имеет психологические корни и выправляется с помощью психологов-сексологов. Одна девушка услышала от мамы в 10 лет, что у девочек есть девственная плева и её нужно беречь, иначе муж уважать не будет. В итоге она трижды изображала девственницу с мужчинами, с которыми вступала в интимные отношения до 20 лет. Другой пример: женщина в браке, 37 лет, ребёнок, ласковый муж. И так, и эдак пробовали — приятно, но оргазм не наступает. Передаём горячий привет бабушке, воспитавшей внучку добропорядочной христианкой", — делится примерами из собственной практики сексолог Наталья Александрова.

Уникальный орган

Чтобы не запускать ситуацию, паре нужно уделить внимание изучению друг друга. По словам нашего эксперта, мужчина должен понимать, что клитор — уникальный орган, с единственной функцией — получение сексуального наслаждения. В его крошечной головке содержится 4000 рецепторов, это в два раза больше, чем в головке полового члена.

«Клиторальный оргазм достигается с помощью стимуляции этой точки пальцами или куннилингуса. Если мы спросим мужчин напрямую, то лишь несколько процентов из них открыто скажут, что ласкают партнёршу языком. А вот анонимные опросы показывают, что таковых 93,3%, при этом 61,3% это нравится, а 32,1% мужчин уточнили, что оральные ласки с их стороны возможны лишь в том случае, если лобок женщины выбрит либо присутствует интимная стрижка. И лишь только 6,5% опрошенных мужчин считают куннилингус противным занятием «ниже мужского достоинства». Иногда девушки сами не любят куннилингус, и тогда партнёр может искать эту возможность на стороне. Позы для куннилингуса могут быть разные. Не только девушка в позиции на спине или в известной позе «69″. Некоторым мужчинам нравится, когда девушка сидит у них на лице. Если ещё не пробовали — хороший повод попробовать. В таком положении у партнёрши больше свободы движения и она может регулировать нажим, положение клитора и прочее, легче достигая оргазма. А партнёр может гладить тело девушки, стимулируя её эрогенные зоны. В молодой паре куннилингус желателен, поскольку не все женщины могут испытать оргазм традиционным способом. Главное — не стесняться обсуждать то, что нравится, а что доставляет дискомфорт или боль», — утверждает сексолог.

«Химия» удовольствия

Наталья Александрова отмечает, что у каждой женщины есть свой оргазменный стиль. Двух одинаковых женщин и двух одинаковых оргазмов не бывает.

«Главный показатель оргазма — сокращение мышц влагалища (от 3 до 15 сокращений). Их сымитировать невозможно. Эта информация — не повод мужчине пытаться уличить партнёршу в симуляции. Если уж почувствовали, что девушка симулирует — сделайте вид, что не заметили этого и предложите другие варианты стимуляции. Девушка может симулировать оргазм, чтобы не ранить партнёра, а также, чтобы соответствовать образу киногероинь, страстно и бурно оповещающих соседей о том, что всё получилось. В задней доле гипофиза усиленно синтезируется гормон окситоцин, одновременно с ним вырабатывается вазопрессин. Первый повышает чувство доверия к партнеру, второй — усиливает эмоциональную привязанность. Иными словами, чем чаще женщина испытывает оргазм со своим мужчиной, тем сильнее любит. Например, часто женщин в токсичных отношениях держит именно сексуальная привязка к партнёру и опасение больше ни с кем не испытать таких ярких ощущений. А вот если мужчине не важно, получает ли девушка удовольствие, то это повод задуматься", — подчёркивает сексолог.

Наш проект вернётся уже на следующей неделе. Наталья Александрова подробнее расскажет о куннилингусе и как сделать так, чтобы он был в сексуальных отношениях пары. А если у вас есть вопросы к специалисту, вы всегда можете обратиться к нашему эксперту.