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Жительница Кузбасса отсудила у страховой в 2,5 раза больше денег по ОСАГО

Сегодня 08:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bst.bratsk.ru

Кемеровчанка отсудила у страховой компании 206 тысяч рублей за отказ возместить ущерб по ОСАГО равный 85 тысячам рублей.

После того, как автомобиль женщины попал в тройное ДТП, страховая компания виновника аварии отказалась выплачивать компенсацию. Кемеровчанка обратилась в суд.

«Женщина просила суд взыскать со страховой компании 85 тысяч за причинённый ущерб, неустойку в размере 105 тысяч, штраф — 42 тысячи, компенсацию морального вреда — 30 тысяч и затраты на экспертизу — 1,5 тысячи рублей», — сообщила юрист Юридического центра защиты «Юристлайн» Анастасия Чулкова.

Центральный районный суд Кемерова встал на сторону кемеровчанки. Однако иск удовлетворил частично, возместив женщине 206 тысяч рублей.

Комментарии 4
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Ххх
11 0
К сожалению моральный вред в нашей стране оплачивается очень небольшими суммами.
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y
7 0
А разве еще кто то верит страховым?
В Москве все сразу идут к независимому оценщику, а затем возмещают со страховых.
Так что эти бармалеи собирают очень много денег за счет регионов экономя на страховке.
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[[[
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