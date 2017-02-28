Кемеровчанка отсудила у страховой компании 206 тысяч рублей за отказ возместить ущерб по ОСАГО равный 85 тысячам рублей.

После того, как автомобиль женщины попал в тройное ДТП, страховая компания виновника аварии отказалась выплачивать компенсацию. Кемеровчанка обратилась в суд.

«Женщина просила суд взыскать со страховой компании 85 тысяч за причинённый ущерб, неустойку в размере 105 тысяч, штраф — 42 тысячи, компенсацию морального вреда — 30 тысяч и затраты на экспертизу — 1,5 тысячи рублей», — сообщила юрист Юридического центра защиты «Юристлайн» Анастасия Чулкова.

Центральный районный суд Кемерова встал на сторону кемеровчанки. Однако иск удовлетворил частично, возместив женщине 206 тысяч рублей.