Кемеровчанка отсудила у страховой компании 206 тысяч рублей за отказ возместить ущерб по ОСАГО равный 85 тысячам рублей.
После того, как автомобиль женщины попал в тройное ДТП, страховая компания виновника аварии отказалась выплачивать компенсацию. Кемеровчанка обратилась в суд.
«Женщина просила суд взыскать со страховой компании 85 тысяч за причинённый ущерб, неустойку в размере 105 тысяч, штраф — 42 тысячи, компенсацию морального вреда — 30 тысяч и затраты на экспертизу — 1,5 тысячи рублей», — сообщила юрист Юридического центра защиты «Юристлайн» Анастасия Чулкова.
Центральный районный суд Кемерова встал на сторону кемеровчанки. Однако иск удовлетворил частично, возместив женщине 206 тысяч рублей.
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Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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В Москве все сразу идут к независимому оценщику, а затем возмещают со страховых.
Так что эти бармалеи собирают очень много денег за счет регионов экономя на страховке.