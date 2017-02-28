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Почему бензин подорожал: цены могут превысить 50 рублей

Сегодня 08:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Эксперты считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.

Как сообщает vistanews.ru, темпы роста стоимости топлива превысят уровень ноября текущего года. Аналитики отмечают особенно высокий уровень цен в субъектах на Дальнем востоке, где цена держится в районе 40 рублей за литр. А вот в 2018 году эксперты сообщают о том, что стоимость АИ-95 может достигнуть 53,35 рублей за литр, а АИ-92 — 51,85.

Рост цен на топливо, который произошёл недавно во многих регионах страны, эксперты связывают с высокой стоимостью нефти. Таким образом, как считают эксперты, нефтяникам стало выгоднее отправлять сырье на экспорт, чем на наши нефтеперерабатывающие заводы. Как результат, на рынке возник пусть и небольшой, но дефицит топлива, а с ним и рост цен.

Напомним, в Кузбассе цены выросли до рекордного уровня. Теперь стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 равна 36 рублям, Аи-95 стоит 38,25−38,4 рубля, Дизельное топливо держится на уровне 38,5 рубля за литр.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.

Комментарии 15
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\\\
22 1
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…
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Евгения
25 0
Скорей всего дефицит не возник, а его создали.
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£
36 1
Вы полностью правы! Любой дефицит искусственный и это всегда дело рук сионистов. Это происходило при Горбачёве в перестройку, это происходило в 90- е годы, это же происходит и сейчас, это уже всем известно и понятно.
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Пенсионер
21 0
Наша власть активно сбрасывает с себя заботу о всей промышленности и прочем, оставляет лишь стрижку купонов в виде налогов. Частники монополизировали добычу и сбыт, вступили в сговор. Государство на них никакого влияния оказать не может, да и не хочет. Руководителям на их нужды хватает, а для нас: спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
А все эти фасы, надзоры - это для отвода глаз. Да, в прочем как и СФ, ГД, гарант.
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y
8 0
Скорей всего дефицит не возник, а его создали.
Ну зачем же вы так.
Хозяева живут в других местах и странах, мы для них потребители, и их не волнует ни наш достаток, ни наши проблемы. Так что, для их бизнеса вполне нормально вкрутить 50 рублей, либо забить на нас тапок и продавать бензин за границу - там где готовы платить необходимое бабло.
Местное руководители развалили муниципальный транспорт, трамвай убирают, поэтому альтернативы частному автомобилю не предвидится.
Без машины с нашими расстояниями ни куда.
Конечно жаль, что мы ни как не можем повлиять на трусов у власти, остается лишь покупать велосипед и лыжи.
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Везде есть лежачие полицейские, а в Кузбассе лежачий Губернатор
10 0
И что на это тулеевская пропаганда сейчас скажет, что нам скажет лежачий Губернатор?
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ника
5 0
мы живем в самой богатой стране! хочется выразить огромную благодарность рукововодству страны и конкретно партии е р !
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Жэка
5 0
А рост то, на минуточку, составил ~ 15,5%
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Дон Хенаро 49750
17 0
т.е цена на нефть падает - бензин дорожает, и цена на нефть растет бензин дорожает? Какая чудесная у нас страна...
Надо что то менять...
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Жэка
1 0
Ой соврал соврал, 10,5%, но это все равно больше инфляции по стране.
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Бармалейка
8 0
И что на это тулеевская пропаганда сейчас скажет, что нам скажет лежачий Губернатор?
Да, мы впереди планеты всей, никогда и нигде не было лежачего руководителя, только у нас есть, и это его ни в чем не стесняет, вот только на допрос в Прокуратуру он никак не может появиться.
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Про
2 0
Нет дорогая а когда нефть дешевело тогда в чем причина
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ника
2 0
И что на это тулеевская пропаганда сейчас скажет, что нам скажет лежачий Губернатор?
как при б н ельцине говорил пресс- секретарь - призедент работает с документами, а его рукопожатие - крепкое
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жека
2 0
Дон Хенаро:
т.е цена на нефть падает - бензин дорожает, и цена на нефть растет бензин дорожает? Какая чудесная у нас страна...
Надо что то менять...
народ молчит, значит доволен))) менталитет раба....
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старообрядец
7 0
Обман Врулеев думает, что помогая, за счёт жителей Кузбасса, хакаской жительнице- Агафье Лыковой, что она за это отмолит перед Богом все его грехи, кровавые и экономические преступления. Покаялся бы перед народом и вернул бы всё "заработанное честным" трудом местным жителям, но похоже о душе он так и не хочет подумать.
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