Эксперты считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.

Как сообщает vistanews.ru, темпы роста стоимости топлива превысят уровень ноября текущего года. Аналитики отмечают особенно высокий уровень цен в субъектах на Дальнем востоке, где цена держится в районе 40 рублей за литр. А вот в 2018 году эксперты сообщают о том, что стоимость АИ-95 может достигнуть 53,35 рублей за литр, а АИ-92 — 51,85.

Рост цен на топливо, который произошёл недавно во многих регионах страны, эксперты связывают с высокой стоимостью нефти. Таким образом, как считают эксперты, нефтяникам стало выгоднее отправлять сырье на экспорт, чем на наши нефтеперерабатывающие заводы. Как результат, на рынке возник пусть и небольшой, но дефицит топлива, а с ним и рост цен.

Напомним, в Кузбассе цены выросли до рекордного уровня. Теперь стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 равна 36 рублям, Аи-95 стоит 38,25−38,4 рубля, Дизельное топливо держится на уровне 38,5 рубля за литр.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.