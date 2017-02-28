Эксперты считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.
Как сообщает vistanews.ru, темпы роста стоимости топлива превысят уровень ноября текущего года. Аналитики отмечают особенно высокий уровень цен в субъектах на Дальнем востоке, где цена держится в районе 40 рублей за литр. А вот в 2018 году эксперты сообщают о том, что стоимость АИ-95 может достигнуть 53,35 рублей за литр, а АИ-92 — 51,85.
Рост цен на топливо, который произошёл недавно во многих регионах страны, эксперты связывают с высокой стоимостью нефти. Таким образом, как считают эксперты, нефтяникам стало выгоднее отправлять сырье на экспорт, чем на наши нефтеперерабатывающие заводы. Как результат, на рынке возник пусть и небольшой, но дефицит топлива, а с ним и рост цен.
Напомним, в Кузбассе цены выросли до рекордного уровня. Теперь стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 равна 36 рублям, Аи-95 стоит 38,25−38,4 рубля, Дизельное топливо держится на уровне 38,5 рубля за литр.
Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.
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С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…
А все эти фасы, надзоры - это для отвода глаз. Да, в прочем как и СФ, ГД, гарант.
Хозяева живут в других местах и странах, мы для них потребители, и их не волнует ни наш достаток, ни наши проблемы. Так что, для их бизнеса вполне нормально вкрутить 50 рублей, либо забить на нас тапок и продавать бензин за границу - там где готовы платить необходимое бабло.
Местное руководители развалили муниципальный транспорт, трамвай убирают, поэтому альтернативы частному автомобилю не предвидится.
Без машины с нашими расстояниями ни куда.
Конечно жаль, что мы ни как не можем повлиять на трусов у власти, остается лишь покупать велосипед и лыжи.
Надо что то менять...
т.е цена на нефть падает - бензин дорожает, и цена на нефть растет бензин дорожает? Какая чудесная у нас страна...
Надо что то менять...