Кемерово сковали семибалльные пробки: в городе несколько ДТП
Сегодня 08:49
Утром в понедельник, 20 ноября, кемеровские дороги сковали семибалльные пробки. В городе произошло сразу несколько ДТП.
Улица Нахимова, Суворова и Логовое шоссе замерли в сторону центра из-за аварии. ДТП случилось в районе пересечения Логового шоссе и проспекта Шахтёров.
Ещё две аварии — в центральной части города: на перекрёстке Советский-Мичурина и городского отдела ГИБДД на Октябрьском проспекте. Кроме того, ДТП отметили на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей.
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