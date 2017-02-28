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Кемерово сковали семибалльные пробки: в городе несколько ДТП

Сегодня 08:49
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
perepel-krym.ru

Утром в понедельник, 20 ноября, кемеровские дороги сковали семибалльные пробки. В городе произошло сразу несколько ДТП.

Улица Нахимова, Суворова и Логовое шоссе замерли в сторону центра из-за аварии. ДТП случилось в районе пересечения Логового шоссе и проспекта Шахтёров.

Ещё две аварии — в центральной части города: на перекрёстке Советский-Мичурина и городского отдела ГИБДД на Октябрьском проспекте. Кроме того, ДТП отметили на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей.

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