Утром в понедельник, 20 ноября, кемеровские дороги сковали семибалльные пробки. В городе произошло сразу несколько ДТП.

Улица Нахимова, Суворова и Логовое шоссе замерли в сторону центра из-за аварии. ДТП случилось в районе пересечения Логового шоссе и проспекта Шахтёров.

Ещё две аварии — в центральной части города: на перекрёстке Советский-Мичурина и городского отдела ГИБДД на Октябрьском проспекте. Кроме того, ДТП отметили на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей.