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В Кемерове планируют построить мост до Кировского: власти готовят проект

Сегодня 09:23
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
alfa5066462.ru

Мэр Кемерова Илья Середюк ответил на предложение горожанина о строительстве в городе третьего автомобильного моста — из Кировского района в Центральный.

«Схемой транспортной инфраструктуры <…> предусмотрено строительство мостового перехода через реку Томь как один из вариантов выше или ниже по течению от существующего железнодорожного моста с выходом в Кировский район до 2032 года», — сказано в ответе главы города.

Мэр добавил, что для воплощения проекта нужны значительные средства: примерная стоимость расчётов, монтажа и подходов к мосту — около 12 миллиардов рублей. У города таких денег нет, поэтому без федеральной поддержки построить мост невозможно.

Городские власти уже готовят технико-экономическое обоснование, чтобы получить поддержку Минтранса и Федерального дорожного агентства.

Ранее ВашГород.ру писал, что кемеровчанин предложил построить мост, соединяющий улицу Назарова со Стахановской.

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