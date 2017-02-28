Обладатель джекпота в 506 миллионов рублей найден.

Приз достался пенсионерке из Воронежской области Наталье Власовой. Оказалось, что о выигрыше 63-летняя женщина не знала, так как билет проверяла её внучка. Девочка ошибочно решила, что её бабушка проиграла. И та уже собиралась выкинуть призовой билет, но почему-то оставила его лежать на полке. Новости о розыске неизвестного везунчика семья видела, но даже не представляла, что речь идёт о них.

Сейчас Наталья уже забрала свой выигрыш, сообщили на сайте «Столото». Куда его потратить, семья пока не решила. Но часть намерены отдать на благотворительность.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, выигрыш 506 миллионов рублей рекордный в России. Эксперты даже советовали победителю временно «залечь на дно», чтобы уберечь свою психику.

А самый крупный джекпорт в лотерее в мире, 758,7 миллионов долларов, сорвала американка Мэвис Уончик. В тот же день женщина уволилась с работы.