В Кемерове начали строительство второго гипермаркета строительных товаров «Леруа Мерлен».

Магазин появится в центральной части города, рядом с крупными торговыми центрами «Сити-Парк», «Облака» и «Я» на Кузнецком проспекте. Строительные работы рассчитывают завершить в 2018 году.

Заказчиком выступила компания «Новолекс», проект подготовила фирма «Сибстройпроект», а генеральным подрядчиком выбрали «ЭлТехнику».

Первый в городе гипермаркет открыли в Ленинском районе в марте прошлого года, писал ВашГород.ру. Открытие создало ажиотаж, машинам на парковке не хватало места, а первые посетители буквально давили друг друга. В Новокузнецке гипермаркет сети открыли на день позже.