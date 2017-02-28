В Кемерове начали строительство второго гипермаркета строительных товаров «Леруа Мерлен».
Магазин появится в центральной части города, рядом с крупными торговыми центрами «Сити-Парк», «Облака» и «Я» на Кузнецком проспекте. Строительные работы рассчитывают завершить в 2018 году.
Заказчиком выступила компания «Новолекс», проект подготовила фирма «Сибстройпроект», а генеральным подрядчиком выбрали «ЭлТехнику».
Первый в городе гипермаркет открыли в Ленинском районе в марте прошлого года, писал ВашГород.ру. Открытие создало ажиотаж, машинам на парковке не хватало места, а первые посетители буквально давили друг друга. В Новокузнецке гипермаркет сети открыли на день позже.
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