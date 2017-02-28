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Недвижимость и строительство

Второй «Леруа Мерлен» построят в Кемерове в 2018 году

Сегодня 09:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lizardway.ru, Мэру на заметку

В Кемерове начали строительство второго гипермаркета строительных товаров «Леруа Мерлен».

Магазин появится в центральной части города, рядом с крупными торговыми центрами «Сити-Парк», «Облака» и «Я» на Кузнецком проспекте. Строительные работы рассчитывают завершить в 2018 году.

Заказчиком выступила компания «Новолекс», проект подготовила фирма «Сибстройпроект», а генеральным подрядчиком выбрали «ЭлТехнику».

Первый в городе гипермаркет открыли в Ленинском районе в марте прошлого года, писал ВашГород.ру. Открытие создало ажиотаж, машинам на парковке не хватало места, а первые посетители буквально давили друг друга. В Новокузнецке гипермаркет сети открыли на день позже.

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